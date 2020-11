X Factor 2020 Live eliminato terza puntata: chi è uscito e cosa è successo

I Live di X Factor 2020 proseguono e c’è stato un terzo eliminato giovedì 12 novembre. La terza puntata dei Live è cominciata con l’esibizione, in collegamento e non in presenza, dei Purple Machine e Sophie & The Giants. Poi c’è stata subito l’incursione di Cattelan, che è apparso nuovamente su un tablet e guidato da un ballerino. Il padrone di casa è tornato virtualmente sul palcoscenico, e sempre da casa sua, per presentare i giudici e aggiornare il pubblico su come sta. Cattelan si trova ancora in isolamento perché è ancora positivo al Covid.

Non è ancora guarito, ma sta bene e si augura di tornare presto. Poi Daniela Collu, confermata sostituta di Alessandro sul palco, ha spiegato che in questa terza puntata di X Factor 2020 i concorrenti hanno avuto la possibilità, per la prima volta nella storia del programma, di scegliere se cantare un altro inedito o una cover. Trovate qui tutti i brani cantati stasera. Nella prima manche si sono esibiti, nell’ordine in cui sono scritti, Cmqmartina, Blind, Vergo, Little Pieces of Marmelade e Santi. La concorrente di Hell Raton stasera ha convinto Manuel, ma è piaciuta molto anche a Emma e Mika.

Per quanto riguarda Blind, Mika ha fatto notare che sta registrando degli ascolti record sulle piattaforme di streaming; la sua performance non ha convinto del tutto, ma il suo talento sì e può crescere. Vergo è piaciuto a Hell Raton e Emma, mentre Manuel Agnelli ha sollevato la classica obiezione di X Factor: “Che percorso vuoi fare?”. Little Pieces of Marmelade hanno conquistato del tutto Emma e Manuelito stasera, ma Mika non ha nascosto delle perplessità. Non pochi dubbi su Santi da parte dei tre giudici che guidano le altre categorie.

C’è stato l’attesissimo ritorno di Fedez, che ha fatto da intervallo tra la fine e il verdetto della prima manche. Il rapper avrebbe voluto riabbracciare Mika, ha anche messo la mascherina per farlo ma si sono fermati giusto in tempo. Solo un saluto col gomito con tutto il tavolo. Poi il verdetto: il primo concorrente all’ultimo scontro stasera è stato Santi.

Blue Phelix, Mydrama, NAIP, Casadilego e Melancholia si sono esibiti nella seconda manche. Blue Phelix ha convinto tutti anche stasera. Solo complimenti e apprezzamenti per Mydrama: Mika si è anche complimentato con Hell Raton per il percorso che stanno facendo insieme. Anche NAIP ha convinto tutti. Per quanto riguarda Casadilego, invece, nessuno ha messo in discussione il suo talento ma Emma non ha apprezzato, per questione di gusti, il suo inedito. Anche i Melancholia continuano a convincere. Una manche decisamente difficile da votare da casa e non solo, insomma.

Alla fine però il televoto ha stabilito che Blue Phelix è stato il concorrente meno votato. Un ballottaggio tutto nella squadra degli Under Uomini, tra Santi e Blue Phelix. Una decisione dura per Emma, che alla fine ha eliminato Santi, ritenendo Blue Phelix più pronto alla gara, ma ha offerto tutto il suo appoggio musicale a Santi. Mika e Manuelito hanno eliminato Santi a loro volta, mentre Agnelli ha eliminato Blue Phelix per dare un segnale di sostegno all’altro. L’eliminato del terzo Live di X Factor 2020 è Santi.