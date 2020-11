X Factor 2020 assegnazioni terzo Live: i brani di giovedì 12 novembre

Cosa canteranno i concorrenti di X Factor 2020 giovedì prossimo? Le assegnazioni del terzo Live del 12 novembre sono cominciate nel daily di oggi. La striscia quotidiana va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 19,35 su Sky Uno. Il primo a fare le assegnazioni questa settimana è stato Mika. Ma prima hanno rivisto le esibizioni di giovedì scorso, come di consueto a X Factor. Gli Over intanto hanno anche perso un pezzo ed è la prima squadra ad aver subito un’eliminazione. Sono in due, Vergo e NAIP, adesso a portare avanti la squadra degli Over.

Entrambi hanno risentito dell’eliminazione di Eda Marì, più Vergo in realtà che l’ha vissuta molto male. Anche Mika è molto dispiaciuto per la sua concorrente. Adesso però gli Over devono andare avanti e Mika per loro ha pensato a nuovi brani per mostrare il meglio di entrambi sul palco. Per Vergo ha scelto una canzone di Battiato, il più amato forse: La Cura. Il concorrente è molto legato a questa canzone e per lui è sempre un pugno nello stomaco. NAIP invece si esibirà con un altro suo inedito, ovvero Oh oh oh. La richiesta del suo giudice è di far uscire ancor di più il vero NAIP.

Le assegnazioni della terza puntata di X Factor degli Under Uomini sono partite dalla reazione di Santi alla scampata eliminazione. Emma ha ritrovato tutti i suoi concorrenti e ne ha approfittato anche per spiegare che nella scorsa puntata non era arrabbiata, ma tesa. Il pubblico ha notato un’espressione un po’ corrugata del giudice e lei non ha negato, ma era solo tensione perché ha avvertito il clima da gara. Poi è passata ai brani del terzo Live.

Gli Under Uomini proverà a conquistare il pubblico e i giudici con dei loro inediti. Santi si esibirà con Morrison, che per lui significa tanto e rappresenta un filo logico nel suo genere. Per Blue Phelix, che ha ricevuto un messaggio da Antonella Clerici, un inedito in italiano: Mi ami. Anche lui è felicissimo, perché per lui è un brano da un grande valore e autobiografico. Blind canterà invece Cicatrici, che ha già presentato ai Bootcamp e che rappresenta la continua di Cuore nero.

Nei prossimi daily scopriremo le assegnazioni del terzo Live di X Factor 2020 per le squadre Under Donna e Gruppi.