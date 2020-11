Cattelan, come sta e quando torna a X Factor: parla il conduttore

Come sta Alessandro Cattelan? In tanti se lo chiedono e lui oggi ha deciso di aggiornare il suo pubblico. Lo ha fatto intervenendo ancora una volta a X Factor 2020. Il Capitano della grande famiglia del talent show ha aperto anche il terzo Live di stasera, giovedì 12 novembre. Stasera Alessandro è rimasto in collegamento un po’ di più rispetto alla settimana scorsa. Inoltre stasera è stato di nuovo lui a presentare i giudici. Un piccolo ritorno alla normalità.

La settimana scorsa Cattelan è stato annunciato dai giudici e per la seconda volta stasera si è presentato in collegamento su un tablet indossato da un ballerino. La terza puntata di X Factor 2020 è stata aperta dall’esibizione, anche questa in collegamento, di Purple Machine e Sophie & The Giants. Dopo di loro è entrato proprio il ballerino con Cattelan sul tablet che ha presentato, con il suo inconfondibile stile, i quattro giudici.

Come già detto è stato un inizio di puntata dal sapore di normalità, ma non è ancora tempo di rivedere Cattelan sul palco. La sua mancanza, senza nulla togliere a Daniela Collu, si fa sentire. Anche stasera però, per la seconda puntata di seguito, Alessandro si è goduto lo spettacolo da casa. I giudici hanno poi chiesto a Cattelan come sta. Questa è stata la sua risposta:

“I giorni sono tutti uguali, speriamo di tornare presto. Volevo ringraziare le persone che mi stanno tenendo compagnia mandandomi messaggi sui social”.

Ha raccontato che ci sono pure persone che gli scrivono per dirsi contenti del fatto che abbia il Coronavirus, e li ha commentati a modo suo. Cattelan ha fatto quattro chiacchiere con i giudici. Ha detto che la settimana scorsa è stato bellissimo seguirli da casa e che anche stasera non avrebbe rinunciato allo spettacolo. Ha dato appuntamento a tutti i fan di X Factor su Twitter, dove sta commentando la puntata. E poi ha presentato la Collu, passando a lei la palla.

Per qualche ora c’è stata incertezza su chi avrebbe condotto stasera X Factor. Qualcuno ha pensato che sarebbe tornato Alessandro a sorpresa. Altri hanno pensato che non c’era stata nessuna news in merito perché fosse scontato il ritorno della Collu, e così è stato. Ma quando torna Alessandro Cattelan a X Factor? Questa è stata la sua risposta: “Sono in balia degli eventi, spero di tornare giovedì prossimo”. Tutto è ancora da vedere.