X Factor senza conduttore, dubbi sul prossimo Live: la Collu non torna?

Alessandro Cattelan è ancora in isolamento causa Covid, ma pare che non ci sarà conferma per la sostituta della settimana scorsa: le ultime news sul talent di Sky Uno

X Factor 2020 pare sia senza conduttore per il terzo Live. Giovedì 12 novembre andrà in onda la terza puntata con la gara dei dodici concorrenti, che sono dieci ora, ma ci sono dubbi sulla conduzione. Alessandro Cattelan è ancora fuori dai giochi, è in isolamento perché ancora positivo al Covid e quindi non può ancora tornare. Giovedì scorso lo ha sostituito Daniela Collu, già conduttrice del dopo X Factor da qualche stagione. Ma come mai allora ci sono dubbi per giovedì prossimo?

Come riportato da Fanpage, infatti, non si sa chi condurrà X Factor 2020 il 12 novembre. Giunti al giorno prima della puntata c’è ancora mistero su chi vedremo sul palco. Non si sa quindi se non c’è ancora un conduttore o se invece la produzione sta facendo di tutto per mantenere segreto il nome. Potrebbe essere una strategia, visto che giovedì scorso con la staffetta tra Cattelan e la Collu sono stati registrati dei buoni ascolti. Oppure il silenzio potrebbe essere dovuto al dare per scontato che tornerà invece Daniela Collu.

Dopo il secondo Live, la conduttrice potrebbe essere stata scelta come sostituta di Cattelan a tutti gli effetti. Anche perché a che pro scegliere un conduttore per ogni puntata? La settimana scorsa Cattelan è anche intervenuto in modo particolare per passare il testimone alla Collu, per cui sembrava che dovesse essere lei la sua sostituta fino al suo rientro. Non è detto che non sia proprio così. Magari invece potrebbe condurre Alessandro Cattelan da casa: l’esperimento della sua chiamata di giovedì scorso è piaciuto e magari potrebbe aver funzionato al punto da spingere tutti a riproporlo per l’intera serata.

Scopriremo tutto domani sera in diretta, a meno che non arrivino comunicazioni prima. Intanto le anticipazioni per il terzo Live hanno già acceso l’entusiasmo del pubblico. Fedez tornerà a X Factor come ospite ed è attesissimo. Di sicuro è uno dei giudici più amati di sempre e dopo qualche anno di assenza tornerà “a casa”. Sul palco si esibiranno anche Purple Machine e Sophie & The Giants.