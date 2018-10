X Factor 2018, i Bootcamp di Mara Maionchi e Asia Argento: puntata 11 ottobre

X Factor 2018, Bootcamp 11 ottobre: tutte le categorie dei giudici

Stasera, 11 ottobre 2018, è andata in onda la seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2018. Mancavano ancora due categorie da assegnare, ma prima ricapitoliamo ciò che è successo nella prima puntata dei Bootcamp. Le Under Donna sono state assegnate a Manuel Agnelli, mentre Fedez guiderà gli Over. Nella seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2018 si sono completate le squadre. Asia Argento avrebbe dovuto guidare i Gruppi, ma è stata sostituita come è ben noto. Mara Maionchi avrà gli Under Uomini e ne è stata molto felice. Il meccanismo delle sedie è sempre lo stesso: cinque sedie per più del doppio dei concorrenti. Fino a quando non si sarà esibito l’ultimo artista, il giudice avrà la facoltà di fare sostituzioni sulle sedie.

I Bootcamp degli Under Uomini: le scelte di Mara Maionchi

Mara Maionchi era perfettamente a suo agio nel fare i Bootcamp, come Fedez nella prima puntata. X Factor è casa sua, anzi per meglio dire la musica è casa sua. Chi meglio di lei sa riconoscere talenti? Ha saputo dare i giusti consigli ai ragazzi che si sono presentati sul palco, soprattutto quando si è accorta che per il giovane cantante era troppo presto. A chi sono andate le cinque sedie? Leonardo Parmeggiani, Leonardo Gassman (sì, è il figlio di Alessandro!), Pierfrancesco Criscitiello, Anastasio e Emanuele Bertelli. Gli ultimi due sono davvero sorprendenti. Chi non si è guadagnato una sedia sono stati il rapper mascherato Alex Cliff, Riccardo Mercogliano, Gilles Yahfa, Alessio Selvaggio, Federico Orecchia (Boro Boro). Solo due gli switch decisi da Mara: Matteo Arua Novembre ha dovuto lasciare il posto ad Anastasio, mentre Pietro Salvatore si è alzato per Emanuele Bertelli.

I Bootcamp di Asia Argento: i Gruppi di X Factor 2018

Asia ha sostenuto i Bootcamp e ha scelto i Gruppi che però verranno seguiti da Lodo Guenzi, il nuovo giudice. Vediamo subito quali sono i Gruppi di X Factor 2018 che hanno superato i Bootcamp: Red Bricks Foundation, Seveso Casino Palace, Inquietude, Moka Stone, Bowland. I Gruppi che Asia Argento non ha fatto accomodare sullo sgabello sono Dequivers, Carousel 47, Bagles and wine, Moinè. Gli Switch? Gli Akira Manera hanno lasciato la sedia agli Inquietude, i Kafka sui pattini si sono alzati per i Moka Stone, mentre gli In the loop sono stati sacrificati per i Bowland. Appuntamento a giovedì 18 ottobre per gli Home Visit adesso: i giudici dovranno scegliere i tre concorrenti da portare ai Live di X Factor 2018 (saranno gli ultimi su Sky?).