Vip su Instagram: i 10 post che hanno avuto più like nel 2020

Da Cristiano Ronaldo a Kylie Jenner ad Ariana Grande e tanti altri ancora. Instagram ha svelato i 10 post che sono stati maggiormente apprezzati con i famosi mi piace a forma di cuoricino dal pubblico mondiale. Le star in questione infatti sono tutte di fama internazionale e, in un certo senso, con l’apprezzamento dei loro followers, è come se avessero lasciato un segno del 2020 sulla piattaforma più amata degli ultimi tempi.

Ecco chi è riuscito ad aggiudicarsi un posto nella curiosa lista proposta da Instagram e riportata da Billboard. E per quale motivo.

1. Cristiano Ronaldo(19,7 milioni di Mi piace)

Il primo posto in classifica è stato assegnato a Cristiano Ronaldo. In seguito alla morte di Diego Armando Maradona che si è spento il 25 novembre scorso, il calciatore si è unito al suo cordoglio come il resto del mondo del calcio ha fatto. In particolare Ronaldo ha pubblicato una foto in bianco e nero con il suo mito, nonché amico. Dopo aver espresso tutto il suo dolore per la perdita affettiva e professionale, ha promesso al Pibe de Oro che non verrà mai dimenticato. Ecco parole scritte nella sua didascalia:

“Oggi dico addio a un amico e il mondo saluta un eterno genio. Uno dei migliori di sempre. Un mago senza pari. Se ne va troppo presto, ma lascia un’eredità senza limiti e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace, asso. Non sarai mai dimenticato.”

2. Chadwick Boseman (19,1 milioni)

Al secondo posto la scomparsa di Chadwick Boseman. L’attore di Captain America: Civil War e The Avengers: Endgame si è spento all’età di 44 anni per un tumore al colon in forma avanzata. Boseman aveva scoperto di avere un cancro al III stadio nel 2016 e, come dichiarato nel suo profilo, lo ha combattuto per ben 4 anni mentre progrediva al IV stadio. La famiglia ha dato l’annuncio della sua morte su Instagram inserendo una sua foto sorridente. I suoi cari hanno sottolineato la forza dell’attore statunitense che non si è mai fermato, girando diversi film tra una chemioterapia e l’altra. È morto a casa sua con la moglie e i suoi familiari a fianco. Questi ultimi hanno poi chiesto ai fan tutti di rispettare la loro privacy e il loro dolore per la scomparsa.

3. Lionel Messi(16,4 milioni)

Come Cristiano Ronaldo, anche Lionel Messi ha dato il suo ultimo addio a Diego Armando Maradona per la sua scomparsa attraverso un post su Instagram che ha fatto un sacco di like e visualizzazioni. Dopo aver dichiarato apertamente l’immortalità metaforica di un Campione come il Pibe de Oro, ha rivolto un pensiero per la famiglia del calciatore e ha riportato alla mente i bei momenti vissuti con lui. Nella didascalia aveva scritto:

“Una giornata molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno. Conservo tutti i bei momenti vissuti con lui e ho voluto cogliere l’occasione per inviare le mie condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici.”

4. Kylie Jenner(16 milioni)

Al quarto posto ritroviamo Kylie Jenner. Nel 2017 Kylie ha iniziato una relazione con il rapper Travis Scott, da cui poi ha avuto una figlia: Stormi Webster, nata il 1 febbraio 2018. Il post dedicato al marito per il suo compleanno ha fatto un sacco di like. L’imprenditrice aveva pubblicato la foto del suo partner con in braccio la figlia, mentre giocavano. La Jenner lo ha nominato papà dell’anno e gli ha ricordato di averle fatto il regalo più bello del mondo.

5. LeBron James(15,5 milioni)

Il 26 gennaio 2020 a causa di un incidente in volo uno dei migliori marcatori nella storia dell’NBA perde la vita e con lui anche una delle sue quattro figlie, quella di 13 anni Gianna. LeBron James, cestista dei Lakers, con un post su Instagram dà l’ultimo saluto al suo amico, nonché fratello d’anima Kobe Bryant. Dopo aver pubblicato una foto con lui in campo, ha scritto una dedica strappalacrime allo sportivo. Gli ha chiesto di vegliare su di lui dal Cielo e ha espresso tutto il suo dolore per una perdita che mai avrebbe immaginato di dover vivere. Il suo pensiero sono andati anche alla moglie Vanessa e alle sue figlie. Ecco alcune parole della didascalia:

“Amico, ti amo fratellone. Il mio cuore va a Vanessa e ai bambini. Ti prometto che continuerò la tua eredità, amico! Significhi così tanto per tutti noi qui, specialmente per #LakerNation, ed è mia responsabilità mettermi questa peso sulla schiena e continuare ad andare avanti!! Per favore dammi la forza dal cielo lassù e veglia su di me! Ci sono così tante altre cose che vorrei dirti ma adesso non posso perché non riesco a farlo! Fino a quando non ci incontreremo di nuovo fratello mio!!”

6. Ariana Grande (15,4 milioni)

Si aggiudica la sesta posizione il post con le foto di Ariana Grande e il suo fidanzato Dalton Gomez di una settimana fa circa. In questo modo la cantante ventisettenne ha comunicato ai suoi followers di essere promessa sposa. I due si frequentano da gennaio 2020 ma hanno ufficializzato la loro relazione solo a maggio. Tanti sono stati i commenti dei propri fans e amici per congratularsi del lieto evento.

7. Kylie Jenner (15,3 milioni)

Al settimo posto la foto della bimba dell’imprenditrice mentre fa il bagno. La piccola Stormi Webster è stata immortalata dalla mamma mentre fa il bagnetto. Nello scatto si vede il viso sorridente della figlia di Kylie incorniciato dalla schiuma. Nella didascalia la Jenner ha scritto: “Questa foto mi rende felice”.

8. Kylie Jenner(14,5 milioni)

All’ottavo posto della classifica di Instagram un altro momento intimo fra Kylie Jenner e la figlia Stormi. Nel video pubblicato dall’imprenditrice si vede la star che si accovaccia sulle gambe della sua piccola. La bimba, seduta sul letto, accoglie con le sue manine la mamma e le accarezza la testa. Poi sussurra: “Non aver paura mamma”. Un tenero momento di vita quotidiana che ha fatto il giro della piattaforma e che le ha fatto guadagnare un sacco di like.

9. Cristiano Ronaldo(14,3 milioni)

Al nono posto della classifica di Instagram, il post di Cristiano Ronaldo mentre festeggia il suo compleanno con la compagna Georgina Rodriguez, figlia dell’allenatore di calcio Jorge Eduardo Rodriguez Gorjon e sua compagna dal 2016. Accanto a lui anche il figlio Mateo, uno dei gemelli nato da madre surrogata. Nello scatto una torta con le sue iniziali e un ringraziamento speciale alla sua partner per la meravigliosa sorpresa.

10. Kylie Jenner (14,2 milioni)

All’ultimo posto della classifica due scatti con Travis Scott probabilmente in onore del lancio della nuova collezione di Givenchy. Kylie si mostra in posa con il compagno e tagga Matthew Williams, nuovo direttore artistico del brand francese che a giugno ha preso il posto di Clare Waight Keller. Il tutto per dimostrare il suo apprezzamento.