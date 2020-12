Fiori d’arancio in vista per Ariana Grande. La popstar ha annunciato su Instagram di aver accettato la proposta di matrimonio del fidanzato Dalton Gomez. La 27enne ha mostrato ai suoi follower l’anello prezioso che ha ricevuto dal suo futuro sposo (foto più in basso). Uno scatto che ha subito generato numerosi like e commenti di congratulazioni.

Tra i tanti quello di Scooter Braun, agente di Ariana. “Congratulazioni a queste due anime fantastiche. Ari ti vogliamo bene e non potremmo essere più felici per te. Dalton sei un uomo fortunato”, ha commentato il manager. Alla foto di fidanzamento la Grande ha scritto: “Per sempre”.

Un commento è arrivato pure da parte di Hailey Baldwin: la moglie di Justin Bieber è molto legata ad Ariana Grande. Proprio in un videoclip realizzato con Justin – per il duetto Stuck with U – la Grande ha ufficializzato il suo legame con Dalton Gomez.

Ariana Grande e Dalton Gomez si frequentano da gennaio 2020 ma hanno ufficializzato la loro relazione solo a maggio, quando sono apparsi in atteggiamenti complici e intimi nel videoclip dell’ex stellina Disney. Dalton ha fatto un cameo anche nel video di Rain on me, il duetto che Ariana ha realizzato con Lady Gaga.

Questa non è la prima proposta di matrimonio che riceve Ariana Grande. Nel 2018 l’artista ha detto sì all’ex fidanzato Pete Davidson, attore e comico del Saturday Night Live. A pochi mesi da quel magico giorno è avvenuta la rottura tra i due. Oggi i due non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto.

Chi è Dalton Gomez

Dalton Gomez, il futuro marito di Ariana Grande, è americano – è nato e cresciuto in California – ed è nato nel 1993 proprio come la fidanzata. Lavora da cinque anni come agente immobiliare nella compagnia real estate di lusso chiamata Aaron Kirkman Group e gestisce clienti di alto profilo.

Il primo incontro tra Dalton e Ariana è avvenuto proprio grazie al lavoro di Gomez: il giovane ha aiutato la cantante a vendere un appartamento. Gomez ha poi spinto la Grande ad acquistare una nuova villa sulle colline di Los Angeles. Pare che Dalton sia riuscito ad abbassare di molto il prezzo, facendole concludere un ottimo affare.

Prima di iniziare una brillante carriera come agente immobiliare Dalton Gomez ha lavorato come ballerino. Tra i suoi amici spicca Miley Cyrus, a sua volta grande amica di Ariana Grande. E, siamo sicuri, Smiley non mancherà nella lista degli invitati al matrimonio. Al momento, però, una data non è stata ancora stabilita.