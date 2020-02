Perché Ariana Grande e Pete Davidson si sono lasciati: c’entra la morte di Mac Miller

A quasi due anni dalla rottura improvvisa, Pete Davidson è tornato a parlare della relazione con Ariana Grande. Una relazione importante visto che i due dovevano sposarsi ma, improvvisamente, si sono separati. E a quanto pare il motivo principale dell’addio è stata la morte di Mac Miller, il rapper che Ariana ha amato prima di incontrare Pete. Quest’ultimo ha affrontato l’argomento in una lunga intervista radiofonica, confermando, tra l’altro, che è di nuovo single dopo aver frequentato per qualche mese la top model Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford.

Le parole di Pete Davidson sulla morte di Mac Miller, ex fidanzato di Ariana

“Quando è morto Mac Miller le ho detto: ‘Sarò qui finché tu non mi vorrai più qui’. Sapevo che era finita dopo quello. È stato davvero orribile e non posso neanche immaginare come sia. Queste cose sono solo terribili. Quello che so è che lei lo amava davvero. Era una situazione terribile e prego ancora per la sua famiglia e i suoi amici”, ha ammesso Pete Davidson che, dopo la separazione, non ha mantenuto alcun rapporto d’amicizia con Ariana Grande. Ma quest’ultima ha voluto ringraziare il giovane attore nella canzone Thank U next nella quale ha menzionato tutte le sue relazioni amorose.

Cosa aveva detto Ariana Grande su Pete nella canzone Thank U Next

“Mi sono quasi sposata e sono così grata per Pete”, è la strofa di Thank U Next che Ariana Grande ha dedicato a Pete Davidson. Nel pezzo si parla pure dei rapporti con Big Sean, Mac Miller e Ricky Alvarez.