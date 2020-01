Kobe Bryant è morto, dramma per lo sport mondiale: schianto in elicottero

AGGIORNAMENTO: tra le vittime anche sua figlia 13enne Gianna Maria.

Dramma nel mondo della pallacanestro e per tutto l’universo sportivo. Kobe Bryant è morto a soli 41 anni. A diffondere la tragica news il sito Tmz.com che fa sapere che l’ex stella dell’Nba, che ha scritto la storia dei Los Angeles Lakers è rimasto vittima di un incidente mortale mentre era a bordo di un elicottero. Il disastro sarebbe avvenuto nell’area di Calabasas, in California, nella mattinata di oggi. Bryant era in volo con altre 3 persone quando il velivolo è precipitato, non lasciando scampo a nessuno. L’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori non è infatti servito a salvare alcuna delle persone presenti sull’elicottero. Secondo Tmz.com, a bordo non era presente Vanessa Bryant, moglie dell’ex cestista.

Le principali fonti americane confermano la tragedia

La notizia è stata data da Tmz.com e poi è stata confermata dal Los Angeles Times, da CNN, da ESPN e da Variety, tra gli altri. La tragedia, avvenuta a Calabasas, a nord ovest di Los Angeles, è stata accertata anche dallo sceriffo locale che ha confermato tutte le notizie sull’incidente e il numero dei morti.