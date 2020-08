Chadwick Boseman è morto: era l’attore di Black Panther

Chadwick Boseman è morto all’età di 42 anni. Un attore molto famoso, che ha interpretato il primo supereroe dalla carnagione scura grazie al film Black Panther della Marvel Comics. Dal 2016, ha lottato contro il tumore al colon, che lo ha portato a spegnersi non molte ore fa, circondato sempre dall’amore della sua famiglia. La moglie lo ha sostenuto in questa difficile battaglia, che comunque non è mai riuscita a cancellare l’entusiasmo del talentuoso attore: ha infatti lavorato per grandi progetti cinematografici in questo periodo. Ha preferito sempre mantenere il massimo riserbo sulle proprie condizioni di salute, permettendo a sé stesso e ai fan di rimanere concentrati solo sui suoi film. Dall’ultima nota dell’ufficio stampa pubblicata suoi profili social dell’attore Boseman, si apprende che ha esalato l’ultimo respiro nella sua abitazione, con la moglie al suo fianco. Una notizia che ha lasciato senza parole i suoi colleghi e quei fan che lo hanno amato ancora di più con l’interpretazione di Re T’Challa in Black Panther.

Morte Chadwick Boseman: è venuto a mancare l’attore di Black Panther, era malato di tumore al colon

Il film Black Panther (come tanti altri film Marvel) è stato accolto con entusiasmo dalla critica e dagli appassionati di supereroi. La pantera nera di Wakanda – un posto immaginario dell’Africa – è riuscito a entrare nel cuore di innumerevoli fan, che non si sarebbero mai aspettati, questa mattina, di leggere la notizia della morte di Chadwick Boseman. Giovane (aveva solo 42 anni) e con una carriera con altri progetti importanti in ballo, l’attore si è spento circondato però dall’amore della sua famiglia che, attraverso l’ultima nota, ha fatto sapere che ha combattuto da vero eroe contro quella malattia che stava consumando subdolamente le sue energie.

Chadwick Boseman è morto, le condoglianze dei loro colleghi

I suoi colleghi sono stati sconvolti dalla notizia. Su Twitter, l’attrice Brie Larson (protagonista di Captain Marvel) ha scritto un messaggio per l’attore e amico, dicendo che non sarà mai e poi mai dimenticato, che quello che ha fatto resterà sempre nella storia dell’universo Marvel e nella storia del cinema; Dwayne Johnson (meglio noto col nome d’arte The Rock) ha fatto le sue condoglianze alla famiglia e lo ha ringraziato per aver condiviso il suo talento col mondo intero. Chadwick Boseman non è conosciuto solo per il film Black Panther, ma anche per City of Crime, La vera storia di una leggenda americana, Avangers, Marcia per la libertà, Gods of Egypt.