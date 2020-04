Come vedere i film Marvel in ordine cronologico e dove trovarli

In che ordine vedere i film Marvel: tutto quello che ciò da sapere

I film Marvel sono divisi al momento in tre fasi, in attesa della quarta che inizierà col prossimo film al cinema. Della prima fase fanno parte i film da Iron Man (2008) a The Avengers (2012). Nella seconda fase troviamo i film da Iron Man 3 (2013) ad Ant-Man (2015). E in fine la fase tre, che va da Captain America: Civil War (2016) a Spider-Man: Far From Home (2019). Questo è l’ordine di uscita al cinema ed è anche un ordine che permette di godersi gli incastri delle varie trame e approfondire dopo le storie dei vari protagonisti. Tuttavia, avendo a disposizione più di venti film a oggi, possiamo scegliere di fare un’esperienza diversa. Gli amanti Marvel, infatti, magari dopo essersi affidati ai creatori nelle prime visioni dei film, possono oggi vedere i film Marvel in ordine cronologico e notare alcuni particolari e alcuni dettagli che forse erano sfuggiti prima.

Film Marvel ordine cronologico, come vederli per seguire la storia eroe dopo eroe

Basta pensare, per esempio, che la storia è cominciata con Captain America, che invece al cinema è arrivato dopo altri supereroi. La storia di Captain Marvel, al cinema nel 2019, è ambientata negli anni Novanta e quindi antecedente a quella di Iron Man, che però abbiamo visto già anni fa. Insomma, in questo ordine riuscirete a mettere a fuoco particolari che, forse, vi erano sfuggiti. Oltre a seguire la storia passo dopo passo. Vediamo allora qual è l’ordine della storia dei film Marvel.

Captain America – Il Primo Vendicatore

Captain Marvel

Iron Man

Iron Man 2

L’Incredibile Hulk

Thor

The Avengers

Iron Man 3

Thor – The Dark Worlk

Captain America – The Winter Soldier

Guardiani della Galassia

Guardiani della Galassia Vol. 2

Avengers – Age of Ultron

Ant-Man

Captain America – Civil War

Doctor Strange

Spider-man – Homecoming

Black Panther

Thor – Ragnarok

Ant-Man and The Wasp

Avengers – Infinity War

Avengers – Endgame

Spider-man – Far From Home

Captain America – Il Primo Vendicatore (2011): trama e dove vederlo

La storia dei film Marvel parte con Captain America, seppure sia uscito dopo altre pellicole. Captain America: Il Primo Vendicatore è arrivato nei cinema nel 2011 e racconta la nascita del supereroe, partendo dalla storia di Steve Rogers. Alla sua nascita ha contribuito anche il papà di Tony Stark, ovvero Iron Man. È disponibile sulla piattaforma Disney+.

Captain Marvel (2019): trama e dove vederlo

Seppure sia uno degli ultimi film al cinema, secondo la storia tutto è accaduto dopo la prima avventura di Captain America e prima della nascita di altri supereroi. Captain Marvel è arrivato nei cinema nel 2019 e narra la storia dell’eroina Marvel alle prese con i Kree. In questo film c’è anche Fury, prima che diventasse il direttore dello SHIELD. È disponibile sulla piattaforma Disney+.

Iron Man (2008): trama e dove vederlo

Nel 2008 è iniziata l’avventura di Iron Man, uno degli eroi simbolo dei film Marvel. Tony Stark è un ingegnere, geniale e creativo, che dopo essere incappato in un attentato studia un’armatura che gli ha cambiato la vita. È disponibile sulla piattaforma Disney+.

Iron Man 2 (2010): trama e dove vederlo

Seconda avventura per Iron Man, che si sovrappone con la nascita di Hulk. Nel secondo film uscito nel 2010, Tony si ritrova a combattere contro Ivan Vanko, riuscito a entrare in possesso del reattore Arc. È disponibile sulla piattaforma Disney+.

L’Incredibile Hulk (2008): trama e dove vederlo

Bruce Banner è uno scienziato che ha creato uno speciale siero in grado di potenziare l’essere umano e lo ha testato in prima persona. Si è così trasformato in Hulk, ma non riesce a controllare il suo alter ego irascibile. Nel film al cinema nel 2008, Banner è interpretato da Edward Norton, ma è stato poi sostituito da Mark Ruffalo. È disponibile su Amazon Prime Video.

Thor (2011): trama e dove vederlo

Con Thor si entra in un’altra dimensione del mondo Marvel, quella degli dei e della mitologia. Si aprono le porte di Asgard e dei nove regni, conosciamo il supereroe col martello nonché dio del tuono e dei fulmini. Finirà sulla terra in punizione e alla ricerca del suo martello dopo una lotta col fratello Loki, anche lui protagonista del mondo Marvel. È disponibile sulla piattaforma Disney+.

The Avengers (2012): trama e dove vederlo

Fury ha in mente una quadra composta dai più forti supereroi per salvare il mondo: gli Avengers prendono forma e danno vita alla loro prima battaglia a New York. A scatenare la guerra sarà il perfido Loki. In questo film ritroviamo Vedova Nera, che appare anche in Iron Man, e conosciamo Occhio di Falco, che fanno parte dello SHIELD. È disponibile sulla piattaforma Disney+.

Iron Man 3 (2013): trama e dove vederlo

Ritroviamo Tony Stark, che ha potenziato ancora una volta la sua armatura. La battaglia a New York però ha lasciato dei segni su di lui e avrà qualche problema. Un nuovo nemico però busserà alla sua porta e non potrà tirarsi indietro. È disponibile sulla piattaforma Disney+.

Thor – The Dark Worlk (2013): trama e dove vederlo

Nuova avventura anche per Thor. Asgard sarà sotto attacco da parte degli Elfi Oscuri e il figlio di Odino non si sottrarrà a questa guerra. Riuscirà a vincere la battaglia grazie alla collaborazione proprio di suo fratello, ma avrà fatto bene a fidarsi di Loki? Scopritelo guardando il film su Disney+.

Captain America – The Winter Soldier (2014): trama e dove vederlo

Secondo film dedicato a Captain America, in cui vengono spiegate anche le minacce interne dello SHIELD. Rogers combatterà stavolta contro Bucky, un suo amico fraterno, che è stato trasformato nel Soldato d’Inverno. È disponibile sulla piattaforma Disney+.

Guardiani della Galassia (2014): trama e dove vederlo

Nel mondo Marvel esistono anche i Guardiani della Galassia, oltre ai supereroi impegnati a difendere il pianeta terra. Nello spazio ci sono i cinque Guardiani della Galassia: Peter Quill, Gamora, Rocket Raccoon, Drax e Groot. È disponibile sulla piattaforma Disney+.

Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017): trama e dove vederlo

A distanza di pochi mesi dal primo film, nel secondo volume dei Guardiani della Galassia conosceremo il padre di Peter Quill e verrà alla luce il legame tra Gamora e Thanos. Una nuova impresa attende i guardiani. È disponibile sulla piattaforma Disney+.

Avengers – Age of Ultron (2014): trama e dove vederlo

Gli Avengers si riuniscono per combattere un nuovo nemico dell’umanità e Ultron, l’intelligenza artificiale contenuta nello scettro di Loki, sarà intenzionata a distruggere i terrestri. In questo film compare Ulysses Klaue, che ritroveremo in Black Panther. È disponibile sulla piattaforma Disney+.

Ant-Man (2015): trama e dove vederlo

Nel 2015 è arrivato nelle sale cinematografiche il film Marvel dedicato al supereroe in grado di miniaturizzarsi grazie alla sua tuta. La sua storia è intrecciata a quella di Age of Ultron e Ant-Man dovrà intrufolarsi nella nuova sede dello SHIELD. È disponibile sulla piattaforma Disney+.

Captain America – Civil War (2016): trama e dove vederlo

Dopo le prime due battaglie degli Avengers, stavolta i supereroi dovranno fare i conti con delle regole imposte dai governi sulla terra. Non tutti gli Avengers accoglieranno di buon grado questa decisione, così si divideranno e i due schieramenti si daranno battaglia, con Iron Man da una parte e Captain America dall’altra. Compaiono anche Black Panther e Spiderman. È disponibile sulla piattaforma Disney+.

Doctor Strange (2016): trama e dove vederlo

Chirurgo di fama internazionale, Doctor Strange si trasforma nel magico supereroe Marvel a causa di un incidente stradale. Scoprirà di avere dei poteri sovrannaturali e li userà per difendere il mondo dallo stregone Kaecillius. È disponibile sulla piattaforma Disney+.

Spider-man: Homecoming (2017): trama e dove vederlo

Questo film dedicato a Spiderman si intreccia con la storia degli Avengers. Scopriamo cosa è successo a Spiderman dopo la battaglia di Lipsia e dopo essere stato contattato dallo SHIELD. Tony Stark gli ha lasciato la super-tuta e con questa sfiderà il crimine di New York. Al momento non risulta disponibile su nessun servizio.

Black Panther (2018): trama e dove vederlo

Con Black Panther conosceremo il regno africano di Wakanda, un regno tecnologicamente avanzatissimo dove è conservato l’unico giacimento terrestre di vibranio, un materiale molto resistente. Black Panther sarà il nuovo eroe di Wakanda e dovrà difendere il trono. È disponibile sulla piattaforma Disney+.

Thor – Ragnarok (2017): trama e dove vederlo

Tornano Thor e Loki in un’altra avventura tra diversi regni. Stavolta accanto a Thor c’è anche Hulk, che non è riuscito più a tornare Bruce dopo l’ultima battaglia. È disponibile sulla piattaforma Disney+.

Ant-Man and The Wasp (2018): trama e dove vederlo

Secondo film dedicato al piccolo supereroe Marvel. Stavolta sarà accompagnato dalla fidanzata Hope, che indossando una tuta uguale a quella di Ant-Man diventerà Wasp. Insieme salveranno Janet, la moglie del professor Pym. Sarà disponibile su Disney+ a partire dal 1° maggio.

Avengers – Infinity War (2018): trama e dove vederlo

L’inizio della grande battaglia che attende gli Avengers. Si riuniranno tutti i supereroi Marvel per fermare Thanos, intenzionato a recuperare tutte le Gemme dell’Infinito per uccidere metà degli umani. È disponibile sulla piattaforma Disney+.

Avengers – Endgame (2019): trama e dove vederlo

Secondo e ultimo atto della battaglia contro Thanos. Stavolta vi risparmiamo qualsiasi dettaglio sulla trama onde evitare possibili spoiler a qualcuno che non ha ancora visto i film. È disponibile sulla piattaforma Disney+.

Spider-man: Far From Home (2019): trama e dove vederlo

Il giovane Spiderman, in gita a Venezia con la classe, verrà coinvolto nel piano di Elementari, Fury, Mysterio e altri, tanti inganni e doppi giochi che gli faranno girare l’Europa. Al momento è disponibile su Sky o Now Tv.