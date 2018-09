Viola Valentino difende Riccardo Fogli a Storie Italiane: l’intervento del fidanzato e la presa di posizione della cantante

Colpo di scena durante l’intervento di Viola Valentino a Storie Italiane stamattina. Durante la trasmissione, infatti, ha chiamato in diretta il suo fidanzato, Francesco, molto arrabbiato e decisamente infastidito dalle ultime dichiarazioni di Riccardo Fogli. Come molti forse già sapranno, proprio in queste settimane, l’ex dei Pooh ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo dove, per la precisione, chiedeva pubblicamente a Viola di concedergli l’annullamento del matrimonio. Alla richiesta di Fogli, però, la cantante ha replicato con un no secco, dicendo di non avere intenzione di farlo. Da credente, infatti, lei non se la sente di rinnegare questa parte del suo passato. Dello stesso argomento, oggi, si è parlato a Storie Italiane dove, per l’appunto, Viola ha riconfermato la sua posizione. A pensarla diversamente, però, pare sia il suo fidanzato che, come accennato sopra, ha chiamato in diretts e si è scagliato duramente contro Riccardo Fogli. Il suo gesto, tuttavia, è stato apertamente condannato dalla Valentino che, al contrario, ha ribadito di non pensarla assolutamente come Francesco.

Storie italiane, fidanzato di Viola Valentino contro Riccardo Fogli: la cantante interviene infastidita

Il dibattito sulla richiesta di annullamento delle nozze avanzata da Riccardo Fogli a Viola Valentino aveva mantenuto toni pacati e tranquilli nello studio di Storie Italiane fino all’intervento di Francesco. La telefonata di quest’ultimo in diretta, però, ha decisamente ribaltato la situazione. “Rivolgersi alla Sacra Rota dopo vent’anni è una violenza contro le donne” ha esordito dicendo il fidanzato di Viola “Il signor Riccardo Fogli deve scendere dal palco e andare a casa. Non deve rompere le p…e alla mia famiglia”. Le sue parole, tuttavia, hanno molto infastidito la cantante che, di tutta risposta, ha preso le distanze dal fidanzato.

Viola Valentino difende Riccardo Fogli dalle parole del fidanzato Francesco: “Non sono d’accordo… con Riccardo nessun rancore”

Le dichiarazioni del fidanzato Francesco a Storie Italiane e il tono usato da quest’ultimo, come già detto, hanno molto infastidito Viola Valentino. Quest’ultima, infatti, ha subito dimostrato disappunto dei confronti di quanto detto contro Riccardo Fogli. “Non sono d’accordo con quello che ha detto il mio fidanzato” ha infatti affermato Viola “È stato estremamente invasivo. Non bisogna essere aggressivi, volgari e spregiudicati a tutti i costi”. La stessa, in fine, prima dei saluti ha anche specificato: “Con Riccardo non c’è nessun tipo di rancore”. Il mio rifiuto ad accettare l’annullamento di matrimonio? “Solo una questione di credo”.