Giorgia compie 53 anni, gli auguri di Emanuel Lo diventano virali

Giorgia Todrani, nota a tutti solamente come Giorgia, il 26 aprile 2024 ha spento 53 candeline. Il suo compagno Emanuel Lo, coreografo nonché prof di Amici di Maria De Filippi, per la data speciale ha dedicato alla compagna degli auguri mozzafiato che sono diventati virali sui social. Il danzatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia provatissima della cantante. Lo scatto risale al lontano 2003. All’epoca la relazione non era ancora cominciata ma Lo aveva già capito che qualcosa di importante stava per nascere. Fu così che chiese all’artista, con la quale stava collaborando, se poteva scattarle un’istantanea. Quell’istantanea, tanto spontanea quanto amatoriale e gioiosa, è stata divulgata nelle scorse ore dal coreografo che si è anche premurato di aggiungere una dedica dolcissima.

“Qui dentro tutti i sentimenti. Sala prove 2003, ancora non eravamo insieme e non ho resistito al “posso scattarti una foto?” Auguri Giorgia mia”. Così Emanuel Lo nel commentare lo scatto in cui si vede Giorgia vent’anni fa, immortalata in un sorriso luminoso e tenero. Un pensiero che, a giudicare dalla reazione di molte fan, qualsiasi donna vorrebbe ricevere dal proprio compagno. In una manciata di ore il post ha raccolto oltre 35 mila like e un migliaio di commenti tripudianti. Pioggia di congratulazioni per il danzatore.

La storia di Emanuel Lo e Giorgia: un amore che ha rischiato di spezzarsi

Di recente ospite a Verissimo, Emanuel Lo ha ripercorso le tappe della love story vissuta con la musicista. La relazione è iniziata circa 20 anni fa. I due si conobbero nel 2003, nel corso della tournée per il disco Ladra di Vento. In quell’occasione il danzatore faceva parte del corpo di ballo che accompagnava la cantante. Poi, nel 2004, è scoccata la scintilla e la storia sentimentale è stata ufficializzata. Durante questi due decenni ci sono stati picchi di felicità e di amore altissimi, ma non sono nemmeno mancate le difficoltà. A un certo punto la coppia ha anche rischiato di naufragare. Anzi, per un certo periodo è naufragata.

Il prof di Amici ha raccontato che, durante i primi anni di frequentazione, si è lasciato con Giorgia. Un allontanamento temporaneo. La ricucitura è avvenuta nel 2007: “Ci siamo rinnamorati o forse l’amore non era mai andato via. Oggi stiamo bene nelle nostre diversità, abbiamo trovato il nostro equilibrio”, ha sottolineato Lo confessandosi a Silvia Toffanin.