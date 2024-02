Sanremo, Giorgia incanta l’Ariston ed Emanuel Lo c’è: il gesto

Giorgia torna sul palco dell’Ariston questa volta nel ruolo di co-conduttrice del Festival di Sanremo 2024. La cantante di Come saprei incanta l’intero teatro, con tanto di standing ovation. E, ovviamente, a darle il proprio sostegno ci pensa Emanuel Lo. Suo marito la accompagna in questa esperienza speciale e lo fa sapere al pubblico. Infatti, il noto ballerino ha appena condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram uno scatto nel teatro, dietro le quinte.

La foto riporta un chiaro messaggio di sostegno per la sua Giorgia. “Eccola”, ha scritto Emanuel per accompagnare lo scatto e annunciare la sua presenza nel Teatro Ariston. Due cuori rossi per sua moglie, in questa Storia condivisa non appena lei è salita sul famoso palco per sostenerla, aggiungendo il brano Io fra tanti. La seconda serata del 74° edizione del Festival non è iniziata con Giorgia. Amadeus ha inizialmente presentato la puntata con il suo amico Rosario Fiorello, proprio all’ingresso del Teatro.

Dopo di che, i due amati conduttori hanno lasciato spazio a Ruggiero Del Vecchio. Quest’ultimo ha rappresentato una sorpresa di Fiorello, in quanto i due condividono sempre gli spazi di Viva Rai 2!. E i fan del programma televisivo non hanno potuto non apprezzare questo momento. Ruggiero ha ripreso le due hit di questa estate, quella di Annalisa (Mon Amour) e quella dei The Kolors (Italodisco).

La cantante e la band sono tra i Big in gara e tra quelli più apprezzati di questa edizione. Stasera sono 15 i cantanti che si esibiscono sul palco dell’Ariston e vengono presentati dagli altri 15. Nel frattempo, ecco che è arrivato il momento di accogliere Giorgia, la quale ha incantato l’intero teatro con la sua voce e la sua fenomenale personalità.

La nota cantante e stasera co-conduttrice si è esibita con un suo brano storico: E poi. Non è l’unica canzone che Giorgia porterà stasera sul palco e a sostenerla c’è, appunto, il suo Emanuel. Quest’ultimo, evidentemente, subito dopo la registrazione della puntata di domenica di Amici di Maria De Filippi è corso a Sanremo.

Infatti, proprio questo pomeriggio è stato registrato l’appuntamento in onda l’11 gennaio 2024. Dopo la registrazione, Emanuel ora si può godere lo spettacolo meraviglioso di sua moglie dal vivo e dei Big in gara.