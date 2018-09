Viola Valentino: annullare il matrimonio con Riccardo Fogli? “Non lo farò mai”

Viola Valentino dichiara: chiedere l’annullamento delle nozze con Riccardo Fogli? “Non lo farò mai”

Viola Valentino, anche se sentimentalmente impegnata con un altro uomo oggi, di chiedere l’annullamento del suo precedente matrimonio con Riccardo Fogli pare proprio non averne intenzione. “Ci siamo amati e non lo rinnego” aveva invece detto Fogli in una recente intervista “Però ora che le nostre strade si sono divise definitivamente, chiedere l’annullamento del matrimonio sarebbe un passo logico che non sminuirebbe il nostro passato”. Queste dichiarazioni il cantante le aveva rilasciate al settimanale Nuovo dove nell’ultimo numero, però, è stata data alla Valentino la possibilità di replica. Quest’ultima, al suo ex, ha risposto ribadendo chiaramente la sua posizione. “Non lo farò mai” ha detto “Visto che non esistono motivazioni valide per la richiesta, dovrei inventarmele e non dirò mai una bugia a Dio”. La stessa, poi, ha anche aggiunto: “Non mi sento in colpa nei confronti di Dio per la fine del nostro amore perché quando stavamo insieme l’ho sempre rispettato. Non sono tornata a casa dicendo: aspetto un figlio da un altro uomo!”. Fogli, invece, nel 1992, confessò a Viola Valentino che un’altra donna lo avrebbe reso padre.

Riccardo Fogli chiede l’annullamento delle nozze a Viola Valentino: la cantante lo nega

Riccardo Fogli, come forse molti sapranno, è adesso legato sentimentalmente a Karin, mamma della figlia Michelle e 31 anni più giovane di lui. I due, nel 2010, si sono sposati con rito civile. Oggi, però, come dichiarato dall’ex dei Pooh, il loro sogno sarebbe quello di sposare l’attuale moglie anche in chiesta. Questo, tuttavia, non sarà possibile senza l’annullamento delle sue nozze precedenti con Viola Valentino. che, stando a quanto detto dalla stessa, probabilmente non arriverà mai. “Non voglio cancellare un periodo importante della mia vita come se niente fosse” ha infatti affermato Viola. Il matrimonio? “Oggi è diventato una sorta di grande gioco. Andare all’altare l’ho fatto, è stato bello, però rimarrà un’esperienza unica”.

Viola Valentino fuori da Temptation Island Vip: lo sfogo della cantante

Sulla sua mancata partecipazione a Temptation Island Vip (in coppia con il fidanzato Francesco) Viola Valentino ha finalmente rotto il silenzio. “Mi ha fatto male leggere che sarei stata esclusa perché troppo esuberante” ha confessato la cantante a Nuovo che, nella sua intervista, , ha anche parlato di quanto per lei la differenza di età con il suo uomo non sia un problema. “Sembra quasi che io commetta un peccato ad amare un uomo più giovane di me” ha spiegato “Ma non sono l’unica al mondo!”.