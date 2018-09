Temptation Island Vip, perché Viola Valentino è stata esclusa? Parla la cantante

Temptation Island Vip coppie: perché non partecipano Viola Valentino e il fidanzato Francesco

Ha fatto parecchio scalpore la notizia dell’esclusione di Viola Valentino a Temptation Island Vip. Secondo i beninformati, la cantante era in lizza per partecipare al reality show di Simona Ventura con il fidanzato Francesco ma è stata scartata alle selezioni per via del carattere eccessivamente esuberante. Dopo tanto chiacchiericcio, l’ex moglie di Riccardo Fogli ha rotto il silenzio, mettendo a tacere le malelingue sul suo conto. “Non esserci non mi interessa. Ma mi ha fatto male leggere che sarei stata esclusa perché troppo esuberante. Chi dice così non mi conosce: avrebbe fatto meglio a tacere”, ha fatto sapere Viola al settimanale Nuovo.

Chi è il Francesco, il fidanzato di Viola Valentino

Dal 2012 Viola Valentino è felicemente fidanzata con il produttore Francesco. La coppia è stata spesso ospite in tv per via della differenza d’età: lei ha 69 anni mentre lui 35. Questo grosso divario non ha però mai creato problemi ai diretti interessati che col passare del tempo sono diventati sempre più complici e uniti. “La differenza d’età non mi pesa. Ho sempre pensato che in una relazione sia importante rispettarsi e andare d’accordo. Sembra quasi che io commetta un peccato ad amare un uomo più giovane di me, ma non sono l’unica al mondo! Fiorella Mannoia fa lo stesso ma di lei nessuno parla, forse perché lei è considerata una cantante impegnata, io una cantante del disimpegno!”, ha detto la Valentino.

Viola Valentino e Francesco: nessuna gelosia

“Nessuno dei due è geloso. Io non lo sono per natura e non ho mai frugato nei pantaloni del mio uomo, nella sua agenda o nel suo telefonino. Ho sempre dato la massima fiducia a chi amo”, ha aggiunto Viola Valentino. Che in passato è stata sposata con Riccardo Fogli: il matrimonio tra i due è durato dal 1972 al 1992.