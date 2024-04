Chiofalo cambia colore degli occhi, cosa pensa Drusilla: dura critica

Francesco Chiofalo sta ricevendo parecchie critiche per via della sua decisione di eseguire una delicata operazione chirurgica per cambiare il colore dei suoi occhi. Quest’ultima trovata non è stata ben apprezzata dal pubblico che lo segue, che l’ha fatto finire in una bufera social. L’ex volto di Temptation Island non trova, in tutto questo caos, neanche il sostegno della sua fidanzata Drusilla Gucci, la quale su Instagram decide finalmente di esporsi.

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi non può trattenere il suo disappunto, in quanto molti fan le stanno chiedendo di dire la sua visto che sui social network ormai si leggono solo commenti negativi legati a questo intervento. Il discusso Lenticchio ha tenuto in questi giorni aggiornati i suoi su questo delicato intervento per cambiare il colore degli occhi, sottolineando che è il “più pericoloso del mondo”. Dal colore nocciola, gli occhi di Chiofalo passeranno a un azzurro.

Una drastica decisione, che arriva dopo altre particolari operazioni legate al suo aspetto fisico. Tra le tante critiche, oggi si aggiunge quella di Drusilla, che da fidanzata non ha per nulla approvato questa scelta. Su Instagram, la giovane Gucci ammette in queste ore che pubblicamente avrebbe voluto evitare di parlarne. Ma viste le tantissime domande da parte dei fan non può restarsene in silenzio.

Chi la conosce sa già come la pensa su questo cose, però lei preferisce essere chiara proprio con tutti: “Mi dissocio totalmente. Disapprovo in toto. Sono stata contraria da subito e la sua scelta ha provocato l’ennesima pesante discussione”. Drusilla non vuole infierire sulla questione, in quanto stanno già facendo il giro dei social migliaia di commenti negativi sull’intervento chirurgico agli occhi di Chiofalo.

Nonostante ciò, la Gucci precisa: “Trovo stupido sottomettersi di propria volontà e per puro vezzo ad un’operazione chirurgica pericolosa”. Dunque, è chiaro che l’opinione di Drusilla è quella che hanno migliaia di utenti sui social. Non finisce qui il commento dell’ex naufraga, che lancia un duro attacco su Instagram al suo fidanzato: “Per non parlare del fatto che essere così ossessionati dal proprio aspetto fisico è lontano mille chilometri dal mio modo di pensare e non ci vedo niente di sano”.

Detto ciò, Drusilla spiega di non voler approfondire ancora di più la questione, poiché crede di essere stata abbastanza chiara. Allo stesso tempo, la giovane Gucci si dice preoccupata per Francesco “sia per la riuscita dell’operazione sia per la sua vista”.

Drusilla non può non tenere in considerazione anche l’aspetto psicologico di tutta questa situazione che si è creata. Non resta che attendere di scoprire il risultato di questo intervento e di capire se Chiofalo deciderà di rispondere alle tante critiche che sta ricevendo, compresa quella della sua fidanzata.