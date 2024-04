Francesco Chiofalo ci riprova con la chirurgia, intervento folle

Francesco Chiofalo ha rivelato che tra qualche giorno si sottoporrà ad un delicato intervento. L’influencer ha deciso di cambiare il suo colore degli occhi e lo ha comunicato ai fan per non coglierli impreparati, anche perché la differenza sarà presto visibile.

Ennesimo intervento per Chiofalo che da qualche anno si è buttato sulla chirurgia plastica. Dopo vari ritocchini ha deciso di farne uno più complesso per cambiare colore delle sue iridi. Ha avvisato sui social, già cosciente del fatto che riceverà molte critiche. Ma lui non teme che questa operazione possa essere pericolosa.

Nonostante ci siano molte dicerie su questi particolari interventi, lui sembra non avere paura e considera questo trattamento non diverso da tanti altri. L’ex tentatore ha specificato che un’operazione del genere non porta a diventare ciechi o ad essere colpiti da un tumore ed è quindi sicuro di ciò che sta facendo.

Il motivo che lo spingerebbe è il forte desiderio di avere gli occhi chiari. Ha raccontato che sua madre e tutta la sua famiglia li hanno, al contrario suo e lui ci ha sempre sofferto. Così si è informato e presto in una clinica esperta di Roma farà questo delicato intervento.

Chiofalo ha voluto anticipare le polemiche che nasceranno spiegando che ha scelto dei medici competenti e affidabili e che pagherà per operarsi, quindi non vuole pubblicizzare ciò che sta facendo. Avrebbe evitato di dirlo sui social per sottrarsi dalle critiche o dalle paure che possono incutergli, ma sa bene che poi il cambiamento sarà visibile a tutti.

Avrebbe potuto avvisare i followers dopo aver fatto l’operazione ma evidentemente gli piace attirare un po’ l’attenzione. L’intervento è certamente evitabile ma ormai Francesco è conosciuto anche per il rapporto particolare che ha con la chirurgia estetica.

I problemi di salute e le vari operazioni

Dopo aver partecipato a Temptation Island, nel 2018, Francesco ha avuto un tumore al cervello. Dopo un anno ha subito una delicata operazione ed è guarito definitivamente. Successivamente è cambiato molto attraverso anche operazioni chirurgiche importanti. Prima alle labbra e poi il trapianto di capelli e barba. Ora è prossimo per cambiare colore degli occhi.