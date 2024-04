La Volta Buona, Cuccarini e il periodo più difficile della sua vita

Tra le ospiti più attese della puntata odierna de La Volta Buona c’era Lorella Cuccarini. La showgirl, la più amata dagli italiani, ha rilasciato una lunga intervista durante la quale ha ripercorso la sua carriera, partendo dagli inizi fino ad arrivare al successo della sua Angelina Mango e alla co-conduzione di Sanremo. Tra tanti momenti felici, la maestra di Amici non si è sottratta dal raccontare quello che ha definito il periodo più difficile della sua carriera: la perdita della madre Maria.

Così come molti tra i quali si sono seduti nel salottino di Caterina Balivo, anche la Cuccarini oggi è stata protagonista del jukebox de La Volta Buona. Attraverso questa rubrica la ballerina e presentatrice ha ripercorso le tappe più significative della sua vita, comprese quelle più difficili.

Quando all’interno della grafica del jukebox si è illuminata la voce “canzoni stonate” allora, la Balivo ha esortato Lorella a narrare un periodo che, all’interno del suo percorso, si è rivelato un ostacolo. Con molta tranquillità la showgirl non ha esitato a parlare e si è lanciata nel racconto della perdita di sua madre.

Il racconto toccante

La Cuccarini ha svelato che all’inizio degli anni duemila ha percepito una sorta di allineamento dei pianeti al contrario. In quel periodo infatti, la conduttrice si è trovata a dover affrontare una serie di accadimenti difficli che si sono susseguiti. Primo tra tutti, come detto, la morte prematura della madre, scomparsa nel 2002 a soli 65 anni. La showgirl ha spiegato:

Per me mamma era un elemento fondamentale. Poi il fatto che fosse accaduto così all’improvviso è stato veramente duro, perché non hai neanche di poter ragionare, di poterti preparare, quando hai una mamma così giovane

Lorella ha ammesso di essere stata messa a dura prova in quegli anni, ma che ciò che l’ha mandata avanti è stato l’amore materno per i suoi gemelli – allora ancora molto piccoli – oltre alla vicinanza con la famiglia. La presentatrice ha infatti spiegato che il legame con i suoi fratelli è sempre stato un suo punto di forza e che, proprio grazie a questo rapporto, i tre si sono aiutati a vicenda dopo l’importante lutto.

Oltre alla scomparsa della madre, avvenuta in soli 3 giorni, nello stesso periodo la showgirl dovette affrontare anche una seria operazione alla tiroide per un problema che fortunatamente, non si rivelò così grave come pensava. In più, ha spiegato, i primi anni duemila coincisero con un periodo di stop della sua carriera che, aggiunto agli altri problemi familiari, ha portato oggi la Cuccarini a definire quell’arco di tempo come il più complicato della sua vita: