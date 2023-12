Lorella Cuccarini, Sanremo: Amadeus chiama, Maria dà il nullaosta

“Un dualismo creato da fuori per mettere benzina sul fuoco, ma tra di noi non c’era vera rivalità. Nella mia carriera mi sono trovata mille volte in situazioni di dualismo, ma non ho mai fomentato queste ripicche tra colleghe, ho sempre preferito la solidarietà femminile. Anzi, avrei voluto lavorare di più con le donne“.

Sanremo 1995

Due anni dopo, la conduttrice è tornata a Sanremo, ma in veste di cantante, con la canzone Un altro amore no, con cui si classificò decima. Per lei fu una grande soddisfazione.

“Un’edizione pazzesca, un grande cast, con Fiorello, Giorgia. Decisi di partecipare per il piacere di misurarmi come cantante, non avevo nessuna aspettativa, il decimo posto fu una bella soddisfazione“.

Le accuse di sovranismo

L’annuncio di Lorella come co-conduttrice non è piaciuto molto agli utenti dei social . In molti hanno sospettato che questa decisione è stata presa da Amadeus per “dare un contentino al governo“. La showgirl sembra però non infastidita dalle critiche. Lei ritiene di essere sovranista perché “ama il suo Paese“.