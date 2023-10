Lorella Cuccarini: “Il no alla Rai? Vi svelo perché ho scelto Amici”

Lorella Cuccarini è recentemente tornata a vestire i panni di professoressa ad Amici. Si tratta del quarto anno di fila che la conduttrice riveste questo ruolo, dopo essere partita come insegnante di canto nel 2020 per poi approdare dietro la cattedra di canto. Com’è noto, diversi mesi fa, la showgirl era stata contattata anche dalla Rai. Difatti, l’azienda nella quale ha lavorato per tanti anni le aveva fatto un’offerta alquanto allettante per l’odierna stagione televisiva.

Come raccontati ai microfoni di TvBlog, il direttore del daytime Angelo Mellone le aveva chiesto di prendere il posto di Serena Bortone, occupando la fascia delle ore 14 di Rai 1. Tuttavia, la Cuccarini aveva espressamente detto di non voler tornare in Rai con un programma quotidiano, ma di essere comunque aperta a proposte più interessanti. Alla fine, quello slot è stato affidato a Caterina Balivo, che alcune settimane fa ha debuttato con il suo talk pomeridiano “La volta Buona”. Lorella, invece, è tornata nel talent show di Canale 5 e, a distanza di mesi, ha finalmente spiegato cosa l’abbia portata a prendere questa decisione.

Lorella Cuccarini: “Amici è come una famiglia”

La Cuccarini ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui ha raccontato di aver trovato una seconda casa ad Amici, dove si sente “come in famiglia”. La scelta di tornare nella Scuola più famosa d’Italia non è stata difficile da prendere per lei, perché sente di trovarsi in una situazione magica, “in cui è tutto perfetto”. Non solo, la conduttrice ha poi confessato di avere un ottimo rapporto con Maria De Filippi, il che rende ancora l’ambiente lavorativo ancora più piacevole. Ma, l’aspetto principale che ama di questo lavoro è il contatto con i ragazzi. Essere circondata da persone così giovani e poter offrire loro il suo aiuto è una soddisfazione immensa per lei:

Ho scoperto quanto è bello vivere dei loro sogni e problemi, è un ruolo che sento molto mio. Sarà che essendo mamma di quattro ragazzi è qualcosa che ho coltivato. Mi piace mettermi a disposizione.

Dopo una lunga carriera in cui è riuscita ad ottenere successo in tutti i campi (dalla danza, al canto, alla conduzione), adesso per Lorella non è più importante dover dimostrare qualcosa agli altri, bensì scegliere il meglio per se stessa e ciò che veramente la rende felice. Questo non vuol dire che si fermerà, anzi, la cantante ha affermato che si toglierà ancora tante soddisfazioni, semplicemente, come ha affermato: “Non ho appeso nulla al chiodo ma sono molto risolta”.