Beautiful anticipazioni: Hope scopre che Beth non è morta, VIDEO

Manca davvero poco: Hope sta per scoprire nelle puntate italiane di Beautiful che la figlia Beth non è morta. Com’è ormai noto la neonata è stata rapita dal dottor Reese che, per sanare alcuni debiti di gioco, l’ha venduta ad una inconsapevole Steffy, che ha adottato la piccola per regalare una sorellina alla primogenita Kelly. Reese è stato aiutato da una vecchia amica, Flo Fulton, che ha poi scoperto di essere l’unica erede di Storm Logan, lo zio defunto di Hope. In Italia Hope e Steffy scoprono la verità tra agosto e settembre (salvo imprevisti dovuti alla programmazione ballerina di Mediaset): il grande segreto è stato svelato nelle puntate americane nell’agosto 2019 e un anno dopo lo stesso sta per accadere da noi. Prima però ci attendono nuovi drammi e tragedie, come la morte di Emma Barber, la nipote di Justin nonché stagista fidata di Hope. La ragazza scopre dello scambio delle culle e corre a dirlo a Hope ma viene fermata da Thomas che provoca un incidente stradale. Un incidente mortale nel quale Emma perde la vita. Nonostante questa scomparsa, Thomas, Zoe, Flo, Shauna e Xander continuano a tacere sul segreto di Beth.

Come Hope scopre che Phoebe è sua figlia a Beautiful: video

In che modo quindi Hope viene a conoscenza di questo terribile inganno? Tutto parte da Liam che dopo aver perso la moglie – Hope finisce tra le braccia di Thomas Forrester – comincia ad indagare su Flo. Quest’ultima è rimasta a Los Angeles non badando alle raccomandazioni di Reese e ha riallacciato i rapporti con l’ex fiamma Wyatt (che nel frattempo ha mollato Sally Spectra). Non solo: Flo viene pure a scoprire chi è il suo padre biologico, ovvero Storm Logan, il fratello defunto di Katie, Brooke e Donna. Un’eredita importante, che le permette di trasferirsi a Villa Forrester e di trovare un lavoro alla Forrester Creations. Liam non è convinto di alcuni atteggiamenti di Flo e inizia ad indagare sul suo passato. Nel bel mezzo delle ricerche Liam viene informato dei fatti dal piccolo Douglas. Sì, proprio il figlio di Thomas e Caroline, che origlia una conversazione del padre. Casualmente lo stilista ha scoperto il segreto di Flo ma sceglie di mantenere il segreto per impedire un riavvicinamento tra Hope e Liam. Il bambino, però, ha legato molto con Hope e conoscendo la storia della piccola Beth non vuole far soffrire di nuovo la Logan. Douglas spiffera il segreto a Liam e Spencer corre immediatamente da Hope, come potete vedere nel video più in basso. La coppia svela poi tutto a Steffy che, a malincuore, è costretta a dire addio alla sua Phoebe.

"La madre di Phoebe sei tu.. Beth non è mai morta. Beth è viva!" ???? Gepostet von ღ Hope e Liam•ღ. am Freitag, 2. August 2019

Hope si riprende Beth: Steffy in lacrime a Beautiful

Quando Hope e Liam scoprono la realtà dei fatti si ricongiungono e vanno a riprendersi la loro bambina. Steffy è ovviamente devastata da quanto accaduto a Beth/Phoebe. La Forrester ha adottato inconsapevolmente la neonata e, com’è giusto che sia, ha creato un rapporto speciale con la piccola. Steffy consegna Beth a Hope, non nascondendo lacrime e dolore per l’intera faccenda (come potete vedere nel video più in basso). Hope fa alla sua rivale storica una promessa importante: quella di renderla partecipe della vita di Beth. Del resto Steffy e la bambina sono già legate in qualche modo: la Forrester è la madre di Kelly, la figlia che Liam ha avuto dall’ex moglie prima dell’arrivo di Beth.