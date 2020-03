Beautiful anticipazioni: come Hope scopre che Phoebe è sua figlia

Beautiful in Italia: come e quando Hope scopre la verità sulla figlia

I segreti a Beautiful hanno le gambe corte e lo stesso è per quello che riguarda la piccola Beth. La figlia di Hope e Liam che tutti credono morta ma che in realtà è stata adottata inconsapevolmente da Steffy. Per scoprire la verità in Italia tocca attendere l’estate: passano infatti diversi mesi prima che Hope possa riabbracciare la sua primogenita. Ma in che modo la ragazza viene a conoscenza di questo terribile inganno? Tutto parte da Liam che dopo aver perso la moglie – sì, Hope finisce tra le braccia di Thomas Forrester – comincia ad indagare su Flo. Quest’ultima è rimasta a Los Angeles nonostante le raccomandazioni di Reese e ha riallacciato i rapporti con l’ex fiamma Wyatt (che nel frattempo molla Sally Spectra). Non solo: Flo viene pure a scoprire chi è il suo padre biologico, ovvero Storm Logan, il fratello defunto di Katie, Brooke e Donna.

Liam comincia ad indagare su Flo ma è determinante l’intervento di Douglas

Mentre Flo Fulton prende sempre più piede nella famiglia Logan, diventando addirittura una persona di fiducia e una collaboratrice della Hope for the future alla Forrester Creations, Liam comincia ad avere dei sospetti sulla ragazza. Così Spencer inizia ad indagare sul passato di Flo che, come sappiamo, arriva da Las Vegas. Proprio quando è a un passo dallo scoprire tutto Liam viene informato dei fatti dal piccolo Douglas. Sì, proprio il figlio di Thomas e Caroline, che origlia una conversazione del padre. Casualmente lo stilista ha scoperto il segreto di Flo ma sceglie di mantenere il segreto per impedire un riavvicinamento tra Hope e Liam. Il bambino, però, ha legato molto con Hope e conoscendo la storia della piccola Beth non vuole far soffrire di nuovo la Logan.

È Douglas a dire tutta la verità a Beautiful a Hope e Liam

Douglas spiffera il segreto a Liam e quest’ultimo corre immediatamente da Hope. La coppia svela poi tutto a Steffy che, a malincuore, è costretta a dire addio alla sua Phoebe. Oltre alla ritrovata Beth, Hope diventa anche legalmente la madre di Douglas.