Beautiful, Hope scopre la verità su Beth: chi è la persona che svela tutto

Beautiful anticipazioni puntate italiane: chi è che dice ad Hope e Liam la verità sulla figlia Beth

Hope è pronta a scoprire la verità sulla figlia Beth a Beautiful. Ma non sono di certo Flo e Zoe a raccontare tutto alla Logan. Le due sono determinate a vuotare il sacco ma il tempestivo ritorno di Reese manda all’aria il piano. E così per mesi la situazione resta invariata. E sì, perché passa parecchio tempo (almeno fino alla fine dell’estate in Italia) prima che Hope possa riabbracciare la sua primogenita. Anche perché la neonata vola a Parigi con la madre adottiva Steffy e la sorella maggiore Kelly. Dunque il dramma di Hope va avanti per un bel po’, complice il ritorno di Thomas Forrester. Che dopo aver appreso casualmente la verità sul destino di Beth tiene nascosto tutto a Hope per tenerla lontana da Liam.

Thomas scopre la verità su Beth: Douglas racconta tutto a Liam

A Beautiful i segreti hanno vita breve. E così, origliando una conversazione, Thomas Forrester viene a scoprire la verità sulla figlia di Hope e Liam. Lo stilista non corre dai diretti interessati a raccontare tutto ma preferisce restare in silenzio. Il motivo è presto detto: Thomas si è invaghito di Hope e vuole allontanarla da Liam. Riuscendo nel suo intento visto che i due si separano e Hope finisce per sposare proprio Thomas. Ma un’altra persona viene a scoprire per caso dello scambio delle culle: si tratta del piccolo Douglas, il bambino che Thomas ha avuto qualche anno fa da Caroline Spencer. Proprio il bambino, che nel frattempo ha legato molto con Hope, svela la verità mettendo fine a questo lungo strazio.

Liam comincia ad indagare sul passato di Flo a Beautiful

Nelle prossime puntate Liam comincia ad indagare su Flo – che intanto scopre di essere una Logan – e i suoi comportamenti sempre più sospetti. E tra un’indagine e l’altra Liam viene a sapere tutto da Douglas. Che, al contrario del padre Thomas, non vuole più vedere Hope sofferente per la scomparsa di Beth. In seguito al confronto con Douglas Liam si reca da Hope (dalla quale ha divorziato per colpa di Thomas) per rivelarle l’intera faccenda. Subito dopo viene informata dei fatti Steffy che, a malincuore, si separa dalla sua piccola Phoebe.