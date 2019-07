Beautiful puntate America: il figlio di Thomas scopre che Beth è viva

Anticipazioni americane Beautiful: Douglas scopre che la figlia di Hope e Liam è viva

Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda in America, il figlio di Thomas scopre che la piccola Beth è viva. Il tutto accade durante una conversazione al telefono tra il Forrester e Florence. Thomas minaccia, ancora una volta, la finta madre adottiva di Phoebe, la quale ha intenzione di rivelare tutta la verità a Hope. Infatti, la donna è consapevole del fatto che la Logan stia soffrendo e abbia cambiato vita proprio a causa della morte della sua bambina. In realtà, Beth non è morta, ma è stata adottata da Steffy, la quale non sa ancora quanto realmente accaduto. Ed ecco che ora Flo non riesce più a trattenere i suoi sensi di colpa, ma Thomas non può assolutamente permettere che la verità venga fuori ora. Così cerca di mettere a tacere la ragazza anche nel corso del suo matrimonio con Hope. Durante quest’ultima discussione, è Liam ad ascoltare le loro parole. Infatti, il giovane Spencer inizia ad avere qualche dubbio e a indagare proprio su Florence.

Thomas in difficoltà: anche suo figlio scopre la verità sulla figlia di Hope e Liam

Mentre Liam inizia a indagare su Florence, la presunta madre naturale di Phoebe, ecco che Douglas scopre invece la verità. Il bambino ascolta il padre discutere animatamente al telefono con Flo. A fine conversazione, il piccolo afferma: “Beth è viva”. Accade, dunque, qualcosa che Thomas non aveva ancora potuto immaginare. Suo figlio trascorre moltissimo tempo con Hope e potrebbe presto rivelarle quanto scoperto. Le anticipazioni americane della soap opera, al momento, non segnalano una svolta decisiva, ma sappiamo che intorno al mese di agosto la verità uscirà fuori. Non sappiamo attraverso chi, ma molto probabilmente le indagini di Liam porteranno dei risultati. Ora, però, a rovinare i piani di Thomas potrebbe pensarci anche Douglas!

Liam inizia a indagare su Florence: grande attesa per l’importante svolta

Presto Hope e Liam verranno a conoscenza della verità sulla loro bambina, che non è morta durante il parto. Ovviamente la trama della soap subirà un’importante svolta, visto che Steffy ha adottato inconsapevolmente la neonata. Nel frattempo, come vi abbiamo già segnalato, arriverà a Los Angeles il dottor Armstrong, interpretato da Vincent Irizarry, che avrà a che fare proprio con la piccola Beth. Sono tantissimi i telespettatori che non vedono l’ora di assistere a questa importante svolta.