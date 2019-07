Beautiful anticipazioni americane, Beth è viva: Liam inizia a indagare

Anticipazioni americane Beautiful: la figlia di Hope è viva, Liam inizia ad avere dei sospetti

Ebbene finalmente Liam inizia ad avvicinarsi alla verità su Beth nel corso delle prossime puntate di Beautiful, in onda in America. Il giovane Spencer ascolta, di nascosto, una conversazione tra Florence e Thomas. Proprio in questa circostanza, il figlio di Bill si rende conto che c’è qualcosa che non quadra nell’adozione fatta da Steffy. Ricordiamo che quest’ultima adotta, inconsapevolmente, la figlia di Hope e Liam, dandole il nome di Phoebe. Flo è la ragazza che aiuta il dottor Reese a dare in adozionare la neonata, fingendosi la madre naturale. Più volte la giovane ha cercato di rivelare la verità a Hope, in particolare dopo aver scoperto di essere sua cugina, in quanto figlia del defunto Storm Logan. Pertanto, Flo rappresenta la persona più implicata, oltre il dottor Reese, nell’importante segreto riguardante la piccola Beth. Ed ecco che, se nessuno riesce ancora a svelare il segreto, Liam potrebbe presto arrivare a scoprire la sconcertante verità. Sicuramente la trama della soap prenderebbe una svolta molto interessante.

Beautiful, Liam inizia a indagare su Phoebe dopo aver ascoltato una conversazione tra Flo e Thomas

Cosa accadrà quando Hope e Liam scopriranno che Beth è viva? Il segreto verrà svelato e questa è una cosa certa. Stando ad alcuni rumors, la verità potrebbe venire fuori nelle prossime puntate in onda in America nel mese di agosto. Non sappiamo se saranno i due diretti interessati a riuscire a scoprire quanto realmente accaduto a Beth, ma sicuramente la verità riuscirà a devastare Steffy. Quest’ultima adotta, inconsapevolmente, la bambina, dandole il nome di Phoebe. Dunque, sarà poi costretta a separarsi dalla piccola. Nel frattempo, Liam inizia ad avere dei sospetti, tanto che comincia delle vere e proprie indagini. Innanzitutto il giovane Spencer fa delle domande proprio a Steffy, per riuscire a comprendere quanto realmente accaduto.

Liam vicino alla verità: il giovane Spencer indaga su Florence

La conversazione tra Flo e Thomas porta Liam ad avere dei forti sospetti su Phoebe. Il giovane Spencer fa delle domande a Steffy, riguardo agli accordi presi con la presunta madre naturale della bambina. In particolare, comincia appunto a indagare sul passato di Florence Ora non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà ai nostri protagonisti e soprattutto se Liam riuscirà davvero a scoprire la verità. Intanto, Hope è pronta a sposare Thomas!