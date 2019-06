Beautiful anticipazioni americane: Thomas e la verità sulla figlia di Hope

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas scopre la verità sulla figlia di Hope e Liam

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano che presto un altro personaggio scoprirà la verità sulla figlia di Hope. Nel corso delle prossime puntate in onda in America, Thomas verrà a conoscenza del grandissimo segreto che riguarda proprio Liam e Hope. Come possiamo già immaginare, il giovane Forrester deciderà di mantenere il silenzio. Il motivo? Quando la Logan scoprirà la verità cambieranno sicuramente le carte in tavola. Proprio perché convinta della morte della sua bambina, Hope sceglie di annullare il suo matrimonio con Liam. La Logan è sicura che il marito debba stare insieme a Steffy e alle loro due bambine, mentre lei dovrebbe stare vicina a Douglas, il figlio di Thomas e Caroline. Dopo la morte di quest’ultima, ricordiamo, il giovane Forrester torna a Los Angeles con il bambino. Usando il forte legame tra Hope e il piccolo, Thomas riesce a manipolare la donna, allontanandola da Liam. Ma la verità cambierebbe sicuramente le carte in tavola e Thomas non potrà permetterlo.

Thomas scopre la verità sulla figlia di Hope, ma non vuole rivelarla

Stando alle ultime anticipazioni americane, dopo Xander, anche Thomas scoprirà la verità sulla figlia di Hope e Liam. Nelle prossime puntate in onda in America, il giovane Forrester vedrà i suoi piano in bilico. Dopo aver assistito all’annullamento del matrimonio tra Hope e Liam, Thomas dovrà iniziare a valutare il problema di questo grande segreto. Pertanto, gli spoiler rivelano che il giovane Forrester chiederà a Xander di continuare a mantenere il silenzio. Il figlio di Ridge dovrà fare in modo che la verità non esca mai fuori, proprio per tenere al suo fianco Hope. Thomas è davvero disposto a tutto pur di avere una vita a fianco alla Logan.

Thomas vuole mantenere il segreto, Xander e Florence vogliono rivelare la verità

Xander manterrà il silenzio? Il giovane tenta anche di fermare l’annullamento di Liam e Hope, ma non riesce nell’intento. Dall’altra parte, anche Florence è da sempre intenzionata a rivelare la verità, poiché i sensi di colpa iniziano a farsi sempre più forte. Zoe non vuole assolutamente che questo segreto venga rivelato. Sempre più personaggi scoprono la verità, ma nessuno sembra ancora farsi avanti.