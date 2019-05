Beautiful, la figlia di Hope è viva: qualcun altro scopre la verità

Anticipazioni americane Beautiful: la figlia di Hope e Liam è vive, Xander di fronte alla verità

Le anticipazioni americane di Beautiful non parlano d’altro che della questione legata a Hope e Liam. I due sono convinti che la loro bambina sia morta durante il parto. In realtà, la piccola Beth viene rapita dal dottor Reese, il quale ha alcuni debiti da saldare. Per tale motivo, decide di darla in adozione. A prendersi cura di lei è proprio Steffy, che sceglie di dare una sorella a sua figlia Kelly. La giovane Forrester, però, non sa che la bambina che ha adottato è Beth! Ebbene, nel corso delle prossime puntate in onda in America, qualcuno sembra essere vicino alla verità. Stiamo parlando di Xander. Il giovane ascolta una conversazione tra Zoe e Florence. La prima è la figlia del dottor Reese, mentre la seconda è colei che finge di essere la madre naturale di Phoebe. Le due discutono animatamente sulla questione all’interno dello studio della Forrester Creations. Fuori dalla stanza, Xander ascolta le loro parole e inizia ad avere qualche dubbio.

Xander ascolta la discussione tra Zoe e Florence e si avvicina alla verità

Sembra proprio che il prossimo a scoprire la verità sulla figlia di Hope e Liam sarà proprio Xander. Quest’ultimo, dopo aver ascoltato l’accesa discussione tra Zoe e Florence, chiede alla prima cosa sta accadendo. La figlia di Reese appare fortemente in difficoltà di fronte alla domanda di Xander, che pretende delle spiegazioni. Il giovane si ritrova ad affrontare una realtà davvero inaspettata. Il ragazzo potrebbe diventare la chiave di tutto, poiché ancora nessuno, tranne Zoe e Florence, sa cosa ha fatto il dottor Reese. Ma non solo, presto la verità potrebbe venire a galla attraverso la stessa Flo. Dopo aver scoperto di essere la figlia di Storm Logan, la ragazza entra ufficialmente a far parte della famiglia Forrester.

Hope, sua figlia non è morta: Florence sente dei forti sensi di colpa

Florence vorrebbe rivelare a tutti la verità sulla figlia di Hope e Liam. La giovane scopre di essere la cugina della Logan e non riesce più a mantenere questo grande segreto. Pertanto, più volte cerca di convincere Zoe a confessare quanto davvero accaduto. I sensi di colpa di fanno sempre più forti, quando Florence si riavvicina a Wyatt. I due si conoscono da tempo e hanno interrotto, diversi anni fa, la loro storia d’amore a causa del trasferimento dello Spencer a Los Angeles. Ora che Flo ritrova il suo grande amore, non ha intenzione di perderlo. Sa che qualora Wyatt dovesse scoprire il suo segreto si allontanerebbe da lei.