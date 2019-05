Beautiful puntate America, Sally lascia Wyatt: lui si consola con una Logan

Anticipazioni americane Beautiful: rottura tra Wyatt e Sally

Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful, i telespettatori hanno assistito alla rottura tra Wyatt e Sally. Vi avevamo già anticipato che tra i due nasce una profonda crisi, a causa di un segreto tenuto nascosto dalla Spectra. Scendendo nel dettaglio, improvvisamente Sally confessa a Wyatt di essere a conoscenza di un subdolo piano di Thomas ai danni di Liam. Il figlio di Ridge è pronto a tutto pur di riconquistare il cuore di Hope e userà qualunque persona o situazione per ottenere ciò che vuole. L’unica persona con cui si confida, rivelando le sue intenzioni, è proprio Sally. Quest’ultima promette di mantenere questo segreto, sebbene sia contraria con le sue azioni. Ma ecco che la giovane Spectra non riesce più a restare in silenzio e confessa a Wyatt cosa potrebbe accadere tra Hope e Liam. Il figlio di Quinn appare subito furioso con la fidanzata, poiché lei sapeva benissimo che il piano di Thomas andrà a colpire inevitabilmente suo fratello Liam. Pertanto, Wyatt è convinto che Sally avrebbe dovuto subito rivelargli la verità.

Sally lascia Wyatt e se la prende con Thomas: Florence consola lo Spencer

Una violenta lite divide, inevitabilmente, Wyatt e Sally. Nonostante sia consapevole del suo errore, la Spectra decide di fare le valigie e di lasciare la casa in cui vive con lo Spencer. Un passo difficile per la giovane stilista, che se la prende duramente con Thomas. Secondo Sally, il Forrester non avrebbe dovuto metterla in mezzo, mettendola in difficoltà. Nel frattempo, Wyatt confessa a Quinn quanto accaduto. La Fuller mostra tutta la sua felicità nel vedere la rottura tra il figlio e la Spectra, poiché vorrebbe vederlo tornare tra le braccia della sua ex, Florence. Quest’ultima giunge a Los Angeles per ritrovare le sue origini, ma entra nella trama della nota soap come madre biologica della piccola Phoebe, adottata da Steffy. In realtà, Flo mente sin da subito a tutti, visto che la bambina non è altro che la figlia che Liam e Hope sono convinti di aver perso. Wyatt potrebbe reagire malissimo qualora dovesse scoprire questa inaspettata verità.

Wyatt si fa consolare dall’ex Florence, ma non sa che lei sta mantenendo un segreto terribile

Hope è convinta che sua figlia sia morta durante il parto, inconsapevole del fatto che il dottor Reese l’abbia rapita per poi darla in adozione a Steffy. Neppure la giovane Forrester conosce la verità, tanto che è sicura di aver adottato la figlia di Flo, una giovane madre che non sarebbe riuscita a crescere la bambina. Ed ecco che Wyatt si fa consolare proprio da lei, che da poco ha scoperto di essere una Logan, ovvero la figlia di Storm, fratello di Brooke, Katie e Donna. Non appena scopre il motivo per cui Sally e Wyatt si sono lasciati, Flo avverte sempre di più i sensi di colpa. La giovane nota come lo Spencer sia furioso nell’aver scoperto che la fidanzata gli stava tenendo un segreto. Consapevole di averne uno ancora più grande, Florence teme il peggio. La giovane ha, infatti, intenzione di rivelare a tutti la verità su Phoebe, ma i timori di essere allontanata da tutti la frenano.