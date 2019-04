Beautiful anticipazioni americane: arriva una nuova Logan

Anticipazioni americane Beautiful: a Los Angeles arriva una nuova Logan, la figlia di Storm

Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful, Florence scopre di essere una Logan! Le anticipazioni rivelano che la giovane effettua il test del DNA, il quale conferma proprio la paternità di Storm Logan. Si tratta del fratello di Brooke, Katie e Donna, il quale diversi anni fa si è tolto la vita. Ma chi è Florence? Per chi ancora non sapesse quanto accade a Los Angeles con l’arrivo della giovane, vi facciamo un breve riassunto. Flo approda ufficialmente nella trama della nota soap quando il dottor Reese le chiede il suo aiuto. La ragazza deve fingere di essere la madre della piccola Beth, figlia di Hope e Liam. Il medico, intanto, fa credere alla coppia che la bambina è morta. Sfruttando la complicità di Flo, il dottore riesce a mettere in tasca un po’ di denaro, proponendo a Steffy di adottare la neonata. Inconsapevole di quanto è davvaro accaduto e con la voglia di dare una sorella a sua figlia Kelly, la giovane Forrester adotta Beth, a cui dà il nome di Phoebe. Hope soffre molto per la perdita di sua figlia. Insieme a Liam, la Logan è convinta che la piccola sia morta e condivide questo suo dispiacere con la stessa Florence. Quest’ultima inizia ad avvertire dei forti sensi di colpa, tanto da voler rivelare tutta la verità alla figlia di Brooke.

Florence è la cugina di Hope: il test del DNA smentisce il presunto legame con Bill

Florence vorrebbe rivelare a Hope che in realtà sua figlia non è mai morta, ma che è stata inconsapevolmente adottata da Steffy. Più volte, la giovane viene bloccata da Reese. Intanto, a Los Angeles arriva la madre di Flo, Shauna Fulton. Quest’ultima rivede, dopo diversi anni, Wyatt e Quinn. Il figlio di Bill, quando entrambi vivevano in un’altra città, ha avuto una relazione con Florence. Ma ecco che Shauna fa una confessione inaspettata: ha avuto un breve flirt con Bill Spencer! Questa sua dichiarazione porta tutti ad avere qualche dubbio. Infatti, si inizia a credere che Flo sia sorella di Liam e Wyatt. Con l’aiuto del suo ex fidanzato, Florence effettua il test del DNA, attraverso il quale si scopre la verità.

Florence è la figlia di Storm Logan: sconvolgente verità per le Logan

In realtà, Florence è cugina di Hope e nipote di Brooke, Katie e Donna. Storm aveva avuto una bambina prima di morire e probabilmente lui stesso non ne sapeva nulla. Il Logan si è sucidò, molti anni fa, per donare il suo cuore alla sorella Katie. L’uomo si sentiva in colpa per alcuni errori commessi e quindi prese la disperata decisione di togliersi la vita. Ora Flo scopre di essere sua figlia e questo sicuramente cambia le carte in tavola.