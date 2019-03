Anticipazioni Beautiful puntate americane, Wyatt: scatta il bacio con una ex

Beautiful anticipazioni americane: Wyatt bacia una sua ex fidanzata

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un bacio inaspettato per Wyatt, il quale sta insieme a Sally. Il giovane Spencer incontra una sua ex fiamma, Florence. Si tratta della ragazza che finge di dare in adozione la sua bimba a Steffy. In realtà, non è altro che una farsa creata dal dottor Reese per recuperare del denaro, al fine di poter saldare un debito. Flo decide di prendere parte al piano e di fingere di essere la madre naturale della piccola Phoebe, presa in adozione da Steffy. In realtà, la bimba è la figlia di Liam e Hope. I due credono che la bambina sia morta durante il parto. Nel frattempo, Florence si avvicina alla Logan e si rende conto di non riuscire più a trattenere il grande segreto. Infatti, la ragazza ha intenzione di rivelare la verità a Hope, a causa dei forti sensi di colpa che prova. Nel frattempo, rivede dopo tanti anni Wyatt. I due stavano insieme ai tempi del liceo, ma hanno dovuto interrompere la loro relazione. Insieme a Quinn, lo Spencer aveva dovuto lasciare di nascosto e nel cuore della notte Las Vegas. Il giovane spiega alla sua ex che non aveva alcuna intenzione di ferirla e che non avrebbe neanche voluto lasciarla.

Florence ancora innamorata di Wyatt? Lui chiarisce la situazione

Sono tanti i ricordi che Wyatt e Florence condividono. La ragazza appare ancora molto presa dallo Spencer e lo fa notare. Ed ecco che Flo ammette a Wyatt di non essere mai riuscita a confessargli che lo amava. Proprio a questo punto, scatta un bacio tra i due. In realtà, è proprio Florence ad avvicinarsi a Wyatt, baciandolo. Ed ecco che lo Spencer cerca subito di bloccare le intenzioni della sua ex fidanzata, rivelandole di essere sentimentalmente impegnato. Il figlio di Bill spiega a Flo di essere al momento impegnato con un’altra donna. La ragazza appare abbastanza delusa di fronte a questa confessione, in quanto sembra ancora provare dei forti sentimenti nei suoi confronti.

Wyatt invita Florence a cena con Hope e Liam: lei sa la verità sulla piccola Beth

Florence bacia Wyatt, ma Sally non sa ancora nulla. La Spectra potrebbe seriamente arrabbiarsi, ma lo Spencer decide comunque di presentare le due ragazze. Infatti, il figlio di Bill invinta Flo a cena, dove saranno presenti anche Liam e Hope, che stanno vivendo un periodo difficile. La ragazza accetta l’invito, felice di conoscere il fratello di Wyatt. Ricordiamo che Flo sa la verità sulla finta morte di Beth, la figlia di Liam e Hope. Dunque, si attendono colpi di scena.