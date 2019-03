Beautiful anticipazioni americane: Hope instabile, un gesto sconvolge Liam

Anticipazioni americane Beautiful: Hope appare sempre più instabile

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un periodo abbastanza instabile per Hope. La giovane Logan dimostra di avere importanti difficoltà. Scendendo nel dettaglio, la figlia di Brooke sembra non riuscire più a reagire dopo la morte della sua piccola Beth, avvenuta durante il parto. Sappiamo ormai bene che in realtà la bambina non è deceduta, ma è viene nascosta dal dottor Reese, per poi darla in adozione a Steffy. Quest’ultima sceglie di dare una sorella a Kelly e allarga la sua famiglia adottando Phoebe. Sin da subito, Hope avverte di avere un certo legame con la bambina. Infatti, presto potrebbe scoprire che si tratta proprio di sua figlia. Un periodo terribile quello per la Logan, che vede Liam felice a fianco delle sue due bambine. Proprio per tale motivo, Hope compie un gesto inaspettato, che lascia lo Spencer senza parole. La Logan vuole che il marito sia felice e che possa avere una famiglia, in questo caso con Steffy.

Hope decide di mettere fine al suo matrimonio con Liam

Come vi abbiamo già anticipato, Hope inizia a pensare di dover lasciare libero Liam di avere una vera e propria famiglia. Pertanto, lo spinge verso Steffy. La figlia di Brooke è sicura di non poter dare allo Spencer ciò che lui desidera davvero. Ma non solo, vuole dare a Kelly e Phoebe ciò che avrebbe voluto dare a Beth: un padre sempre presente. La giovane Logan è convinta che le due bambine abbiano bisogno di Liam. Per tale motivo, commette un gesto sconvolgente: di fronte a Steffy e allo Spencer, si toglie la fede. In questo modo, Hope decide di mettere fine al suo matrimonio con Liam. Quest’ultimo, ovviamente, resta sconvolto di fronte alla scelta della moglie. Anche lui sta soffrendo, convinto che Beth sia morta, ma sta cercando di reagire a quanto accaduto. Ora vedere Hope in questo stato non può che rendergli tutto più complicato.

Hope si toglie la fede, Liam e Steffy cercano di rassicurarla

Una decisione inaspettata quella di Hope. La giovane Logan si toglie la fede nuziale, facendo capire a Liam e Steffy di non voler più essere di intralcio. Ma entrambi si ribellano di fronte a questa decisione. La Forrester è sicura che Kelly e Phoebe potranno essere felici lo stesso, anche se Liam continuerà a essere sposato con Hope. Insieme tentato di rassicurare la Logan, che appare particolarmente instabile. Lo Spencer riesce a convincerla del fatto che lui può essere sia un buon padre per Kelly e Phoebe, ma anche un buon marito per lei. Hope si scusa e indossa nuovamente la fede. La Logan, però, non sembra convinta.