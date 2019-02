Beautiful anticipazioni puntate americane: Hope vuole lasciare Liam

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Hope spinge Liam tra le braccia di Steffy

Non c’è pace per Hope Logan a Beautiful. Dopo aver perso la figlia Beth – apparentemente morta ma in realtà rubata – la giovane vuole lasciare Liam. I due sono riusciti a sposarsi ma la perdita della piccola ha influenzato negativamente sul rapporto. E a dare il colpo di grazia ci ha pensato Steffy che, legata ancora all’ex marito dalla primogenita Kelly, ha deciso di adottare un’altra bambina chiedendo l’aiuto di Spencer junior. In realtà la neonata adottata è proprio Beth Spencer, la figlia di Hope e Liam, ma nessuno ne è a conoscenza tranne Reese, Flo e Zoe. Hope – ormai rassegnata al fatto di non poter mai essere madre dopo due figli persi (ricordate l’aborto spontaneo quando era sposata con Wyatt?) – sta spingendo Liam tra le braccia di Steffy.

Brooke si intromette nel matrimonio di Hope e Liam

Brooke – che sta cercando di aiutare la figlia in tutti i modi – chiede a Steffy di non intromettersi nel matrimonio di Hope e Liam. A detta di Brooke, Hope sta vivendo un momento delicato e ha bisogno del pieno sostegno del marito. Steffy è d’accordo con Brooke ma comincia a sognare di nuovo un futuro con Liam, del quale è ancora innamorata. Liam, intanto, non vuole lasciare Hope e si oppone alle richieste dell’imprenditrice. “Lo so che mi ami, ma ami anche Steffy e le bambine. Il tuo futuro deve essere con loro”, ribadisce Hope.

Beautiful anticipazioni americane: riapre la Spectra Fashion

Non solo il triangolo amoroso Hope-Liam-Steffy, nelle ultime puntate americane di Beautiful sono protagonisti pure Sally e Wyatt, che da tempo sono innamorati e felici. I due lavorano insieme alla Forrester Creations ma Wyatt chiede al padre Bill di riaprire la Spectra Fashion, la casa di moda fondata dalla zia di Sally.