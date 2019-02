Beautiful anticipazioni americane: Hope e Liam in crisi, Thorne va via

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Hope e Liam in crisi, Thorne lascia Katie

Ancora drammi e sofferenze per Hope e Liam a Beautiful. Nelle ultime puntate americane la coppia ha perso una figlia, la piccola Beth, morta apparentemente dopo il parto. In realtà la bambina è stata rubata dal dottor Reese che – per ripagare vecchi debiti – l’ha venduta a Taylor e Steffy. Quest’ultima ha scelto di adottare una neonata per dare una sorellina a Kelly, la figlia avuta da Liam. Steffy, dunque, si ritrova in casa proprio la figlia di Liam e Hope ma nessuno ne è a conoscenza. Eccezion fatta per Reese, Zoe e Flo. Hope – distrutta dal dolore – spinge sempre più Liam tra le braccia di Steffy e delle sue due figlie. Una situazione complicata, che mette a repentaglio l’unione tra Liam e Hope.

Liam e Brooke fanno il possibile per aiutare Hope Logan

Nonostante le insistenze di Hope, Liam fa il possibile per aiutare la moglie a superare questo difficile momento. Anche Brooke sostiene la figlia, ribadendo che spingere Liam tra le braccia di Steffy non è la strategia giusta. Steffy, dal canto suo, ha prima chiesto a Liam di aiutarlo con le due figlie e ha poi dato il suo sostegno alla sorellastra. “Puoi venire a casa mia a stare con le bambine quando vuoi”, ha detto Steffy a Hope. Ma le piccole rendono Hope ancora più sofferente: la fine con Liam è dietro l’angolo?

Thorne lascia Katie a Beautiful e torna a Parigi

In attesa di scoprire se Hope e Liam resteranno insieme, un’altra coppia di Beautiful è già scoppiata. Si tratta di Katie e Thorne, sposati da pochi mesi. Il fratello di Ridge non ha ancora superato la morte di Darla e Aly e preferisce tornare a vivere a Parigi. La scelta è stata forzata dalla volontà dell’attore Ingo Rademacher di lasciare la soap per dedicarsi a nuovi progetti lavorativi. L’interprete si è però reso disponibile per eventuali e sporadici ritorni a Los Angeles.