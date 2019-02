Beautiful anticipazioni puntate americane: Thorne lascia Katie

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Thorne e Katie si lasciano

È già finito il matrimonio tra Katie Logan e Thorne Forrester. Nelle ultime puntate americane di Beautiful il fratello di Ridge ha deciso di lasciare la sorella di Brooke e andare via da Los Angeles. Una scelta forzata nel copione per via della decisione dell’attore Indo Rademacher di abbandonare la soap opera CBS. L’interprete 47enne, dopo un solo anno di lavoro, ha optato per altre sfide professionali. Ma per il futuro si è detto disponibile ad un eventuale ritorno in The Bold and The Beautiful. Per il momento, però, la storia d’amore tra Katie e Thorne – iniziata in maniera travagliata – è ufficialmente finita.

Beautiful: perché Thorne ha deciso di lasciare Katie

Nelle puntate americane di Beautiful, Thorne chiarisce che le nozze con Katie sono state uno sbaglio. Lo stilista, vivendo con il piccolo Will, non riesce a non pensare alla figlia Aly, scomparsa qualche anno fa a causa di un incidente. Thorne chiede dunque l’annullamento del matrimonio e Katie, a malincuore, si piega alla volontà dell’uomo.

Wyatt e Sally insieme: Hope e Liam sono sposati

Per quanto riguarda gli altri personaggi, Wyatt e Sally hanno cominciato a frequentarsi. Hope e Liam sono invece sposati ma hanno appena perso una figlia mentre Steffy, dopo aver dato alla luce Kelly, ha adottato un’altra bambina. In più sta per tornare in California Thomas con un nuovo volto, quello del giovane Matthew Atkinson.