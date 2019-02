Beautiful puntate America: Steffy preoccupata per Phoebe a causa di Hope

Anticipazioni americane Beautiful: Steffy preoccupata per sua figlia a causa dell’attaccamento di Hope

Nel corso delle ultime puntate di Beautiful in onda in America, Hope si mostra fortemente attaccata a Phoebe, la bambina adottata da Steffy per dare una sorella a Kelly. La Logan è convinta che sua figlia sia morta durante il parto, ma in realtà la piccola viene rapita dal dottor Reese, che la dà in adozione a Steffy. In questo modo, il medico avrà la possibilità di pagare un importante debito. Ed ecco che quando la Forrester adotta Phoebe, Hope inizia a provare delle emozioni inaspettata. La Logan va a conoscere la piccola e non appena la tiene tra le sue braccia prova delle sensazioni molto forti. Infatti, la figlia di Brooke sente di provare degli importanti sentimenti della bambina, tanto che chiede a Liam di portarla nuovamente a casa di Steffy. Proprio qui, quest’ultima si rende conto dell’ossessione che Hope prova nei confronti di Phoebe.

Hope ossessionata da Phoebe, Steffy preoccupata ne parla con Liam

Qualcuno inizia ad avere dei dubbi su Phoebe, soprattutto Ridge. Mentre il Forrester non riesce a comprendere il motivo per cui questa edizione sia avvenuta così velocemente, Wyatt e Sally notano la somiglianza tra Beth e Phoebe. Ed ecco che anche la figlia del dottor Reese, Zoe, inizia a sospettare qualcosa. Intanto, Hope non riesce a stare lontana dalla bambina e non appena arriva a casa di Steffy afferma di non vedere l’ora di prenderla tra le sue braccia. Da lontano, la Forrester e Liam la osservano. La Logan guarda la neonata con amore e dichiara che stare insieme a lei la fa stare bene. A questo punto, Steffy chiede allo Spencer se tutto questo può fare bene davvero a Hope.

Steffy preoccupata per la figlia: in realtà Phoebe è la figlia di Hope e Liam

Steffy inizia a preoccuparsi di fronte al forte attaccamento di Hope nei confronti di Phoebe. La Forrester è consapevole del fatto che la moglie di Liam stia soffrendo per l’inaspettata morte della figlia. Pertanto, teme che in realtà si stia legando troppo alla bambina a causa della sua importante perdita. Steffy, qualche giorno dopo, rivela allo Spencer i suoi dubbi. Il giovane, però, difende la moglie, cercando di rassicurare la Forrester.