Anticipazioni americane Beautiful: Steffy adotta la figlia di Hope, Ridge sospettoso

Beautiful anticipazioni puntate americane: Ridge sospettoso sull’adozione di Steffy

Ormai non è un novità: Steffy adotta la figlia di Hope e Liam nelle ultime puntate americane di Beautiful. Nessuno in realtà sa che la neonata è Beth Spencer: a conoscere la verità solo il dottor Reese, che ha rubato la bambina subito dopo il parto di Hope, e la sua complice Flo, che ha finto di essere la madre naturale della piccola per avviare le pratiche dell’adozione. Dopo aver conosciuto la bimba, Taylor e Steffy si mobilitano per il pagamento. Ben 200 mila dollari in contanti: una somma che insospettisce Ridge Forrester. Lo stilista è felice della scelta di Steffy ma comincia a nutrire dei dubbi sulle modalità dell’adozione. Che, a detta di Ridge, è avvenuta in maniera troppo frettolosa e con un costo eccessivamente elevato. Motivazioni che non interessano più di tanto a Taylor: la dottoressa è pronta a qualsiasi cosa per la serenità di Steffy e Kelly (la primogenita avuta dall’ex marito Liam).

Steffy chiama la figlia adottata Phobe, come la sorella gemella

Ridge non è convinto delle dichiarazioni di Taylor e condivide i suoi dubbi con la moglie Brooke. I due vogliono vederci chiaro: riusciranno a scoprire presto la verità? Intanto Steffy Forrester è al settimo cielo per l’arrivo della bambina, alla quale dà il nome di Phobe, in onore della sua gemella defunta ani fa. La giovane avvisa subito della novità l’ex marito Liam Spencer, chiedendogli aiuto con la crescita delle sue figlie. Una richiesta che Liam non ha respinto, nonostante il dolore per la “falsa morte” di Beth.

Steffy adotta una bambina: la reazione di Hope Logan

Grazie a Liam, Hope apprende a Beautiful dell’adozione di Steffy. Seppur devastata dal dolore, la Logan si dichiara felice per la sorellastra e si complimenta per la scelta del nome.