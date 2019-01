Anticipazioni americane Beautiful: Steffy adotta la figlia di Hope

Beautiful anticipazioni americane: perché Steffy adotta la figlia di Hope

Nuovo importante risvolto nelle puntate americane di Beautiful. Steffy Forrester ha adottato la figlia di Hope e Liam. Il tutto inconsapevolmente perché la giovane non sa che la bambina è in realtà la piccola Beth, portata via ad Hope subito dopo il parto. Ma perché Steffy ha deciso di adottare? Dopo la nascita di Kelly, la bambina avuta da Liam, la Forrester ha voluto regalare una sorellina alla piccola. Un modo per donare a Kelly un’infanzia felice, come è stata quella di Steffy insieme alla gemella Phoebe, defunta qualche anno fa. Dunque Steffy, con la complicità della madre Taylor, ha cominciato a cercare qualcuno da adottare. E qui è entrato in gioco il dottor Reese che, per saldare un vecchio debito, ha rubato la figlia di Hope Logan.

Reese ruba la figlia a Hope e la vende a Steffy

Reese è un dottore arrivato a Los Angeles per rivedere sua figlia Zoe, che lavora da qualche tempo alla Forrester Creations. Il medico ha fatto subito amicizia con Taylor e le ha promesso aiuto per l’adozione di Steffy. Durante il suo soggiorno in California l’uomo è stato ricattato da alcuni vecchi creditori, che hanno minacciato di fare del male a Zoe. A questo punto Reese ha preso una decisione inaspettata: rubare una bambina per venderla a Steffy e Taylor in cambio di una cospicua somma di denaro. L’occasione giusta è arrivata con Hope, che ha partorito da sola e durante il parto ha perso conoscenza. Reese ha approfittato della fragilità di Hope per scambiare la sua bambina con quella di un’altra paziente, morta alla nascita qualche ora prima.

Steffy adotta una bambina: Hope reagisce male

Steffy ha così adottato la bambina non sapendo che in realtà è la figlia di Hope e Liam e ha dato alla piccola il nome di Phoebe. In seguito ha presentato la neonata a Liam, pronto ad aiutare l’ex moglie nella crescita delle figlie. Hope, invece, non ha preso bene la notizia dell’adozione: la ragazza è devastata da quanto accaduto e teme che il marito possa tornare tra le braccia dell’ex moglie.