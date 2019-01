Anticipazioni americane Beautiful: Steffy conosce la figlia di Hope e Liam

Beautiful anticipazioni americane: Steffy adotta la figlia di Hope e Liam

Steffy è pronta ad adottare la figlia di Hope e Liam. Nelle ultime puntate americane di Beautiful la Forrester ha conosciuto Beth tramite il dottor Reese e Taylor. In realtà nessuno, ad eccezione di Flo, è a conoscenza delle vere origini della neonata. Tutti pensano che Beth sia morta dopo il parto di Hope. In realtà è stata sostituita dal dottor Reese che, per pagare un vecchio debito, ha deciso di “vendere” la piccola. Che finisce così nelle mani di Taylor e Steffy. Quest’ultima vuole dare alla figlia Kelly una sorellina, per aiutarla ad avere un’infanzia felice come è capitato a lei grazie alla presenza della gemella Phobe, morta qualche anno fa in un incidente stradale. E proprio per onorare la memoria della defunta, Steffy è intenzionata a dare alla bambina adottata il nome della sorella.

Perché il dottor Reese ha rubato la figlia di Hope Logan

Il dottor Reese ha scambiato due neonate nell’ospedale di Catalina. Il medico ha dato a Hope la figlia morta di un’altra paziente e si è tenuto per sé la piccola Beth. Che vuole far adottare a Taylor e Steffy in cambio di un ingente somma di denaro. Come spiegato all’amica Florence, arrivata da poco a Los Angeles, Reese ha disperato bisogno di soldi per ripagare un vecchio debito. Alcuni malavitosi stanno minacciando di far del male alla figlia Zoe e così Reese ha cercato un escamotage per risolvere la situazione. Al momento, dunque, solo Florence è a conoscenza dello scambio delle bambine.

Beautiful: Hope distrutta dopo la finta morte di Beth

Intanto Hope è devastata dal dolore. Brooke cerca di aiutare la ragazza: la sprona ad uscire di casa, a buttarsi a capofitto nel lavoro e nella nuova collezione di Hope for the future. Ma per Hope è tutto inutile: dopo aver perso due figli (qualche anno fa ha avuto un aborto spontaneo a Beautiful, quando era sposata con Wyatt) nulla la rende più felice.