Beautiful anticipazioni americane: la figlia di Hope e Liam è ancora viva

Anticipazioni Beautiful puntate americane: la figlia di Hope e Liam non è davvero morta

Colpo di scena nelle puntate americane di Beautiful: Beth, la figlia di Hope e Liam, è ancora viva! Come suggerivano gli spoiler, il dottor Reese – che ha aiutato la Logan a partorire sull’isola di Catalina – ha scambiato le bambine. Il medico ha dato a Hope la figlia morta di un’altra paziente e si è tenuto per sé la piccola Beth. Che spera di far adottare presto a Taylor e Steffy in cambio di un ingente somma di denaro. Come spiegato all’amica Florence, arrivata da poco a Los Angeles, Reese ha disperato bisogno di soldi per ripagare un vecchio debito. Alcuni malavitosi stanno minacciando di far del male alla figlia Zoe e così Reese ha cercato un escamotage per risolvere la situazione. Al momento, dunque, solo Florence è a conoscenza dello scambio delle bambine. Fino a quando resterà un segreto?

Steffy vuole adottare una bambina dopo la morte di Beth

Steffy – che qualche mese fa è diventata madre di Kelly – vuole adottare una bambina per dare una sorellina alla figlia. Dopo la morte di Beth – chiamata così in onore della nonna di Hope – la Forrester è più determinata che mai nel compiere questo importante gesto. Steffy ha addirittura chiesto all’ex marito, Liam Spencer, di supportarla in questo percorso, in modo da regalare un’infanzia più serena e spensierata a Kelly. Liam, pur restando fedele a Hope, ha acconsentito alla richiesta dell’ex moglie. Steffy può contare sull’appoggio della madre Taylor, che ha instaurato con Reese un rapporto molto intimo.

Beautiful: Hope distrutta dopo la finta morte di Beth

Intanto Hope, all’oscuro di tutto, è devastata dal dolore. Brooke cerca di aiutare la ragazza: la sprona ad uscire di casa, a buttarsi a capofitto nel lavoro e nella nuova collezione di Hope for the future. Ma per Hope è tutto inutile: dopo aver perso due figli (qualche anno fa ha avuto un aborto spontaneo a Beautiful, quando era sposata con Wyatt) nulla la rende più felice.