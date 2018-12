Beautiful puntate America: Hope e Liam chiedono consiglio a Maya per la figlia

Beautiful anticipazioni puntate americane: il nome della figlia di Hope e Liam

Hope Logan è in procinto di partorire nelle puntate americane di Beautiful. La giovane aspetta una figlia da Liam Spencer, sposato qualche mese fa. Hope vuole chiamare la bambina in arrivo Elizabeth, come la nonna defunta (ovvero la mamma di Brooke). Una scelta che piace a Liam, peccato che in famiglia esista già una piccola Elizabeth. Si tratta della figlia di Maya e Rick, chiamata da tutti Lizzie. Prima del parto Hope e Liam chiedono consiglio a Maya, tornata a Los Angeles dopo un lungo periodo a Parigi. In Francia Maya è andata in crisi con Rick, tanto che i due hanno deciso di separarsi.

La reazione di Maya alla scelta di Hope e Liam

Nelle ultime puntate americane di Beautiful, Hope e Liam vanno a fare visita a Maya. Hope spiega alla cognata che vorrebbe dare alla figlia in arrivo il nome Elizabeth, per poi chiamarla col diminutivo di Beth. Liam e Hope vogliono l’approvazione di Maya, che non ha alcun problema a riguardo. “Le nostre figlie avranno un legame speciale grazie a questo nome”, ribadisce Maya, che è felice di questa scelta.

Beautiful: Hope e Brooke contro Taylor e Steffy

Intanto Hope è intenzionata ad allontanare Taylor dalla sua famiglia. La psicologa è tornata in città per stare vicino alla nipote Kelly, la figlia di Steffy e Liam, ma il suo comportamento turba le Logan. Quando Brooke e Hope scoprono che Taylor ha sparato a Bill Spencer si scagliano duramente contro la dottoressa.