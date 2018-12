Beautiful puntate americane: scelto il nome della figlia di Hope e Liam

Anticipazioni Beautiful puntate americane: come si chiama la figlia di Hope e Liam

Se nelle puntate italiane di Beautiful Steffy deve ancora partorire, in quelle americane Liam aspetta un’altra figlia da Hope Logan. I due sono tornati ufficialmente insieme, si sono sposati e hanno allargato la famiglia. Dopo Kelly, avuta da Steffy e chiamata così in onore della madre defunta, Liam aspetta un’altra bambina da Hope. E in accordo con la ragazza Spencer decide di chiamare la neonata in arrivo Elizabeth. Un chiaro omaggio alla nonna di Hope, nonché madre di Brooke Logan. In realtà nella famiglia Forrester esiste già una piccola Elizabeth: è la figlia di Rick e Maya, che fin da subito è stata chiamata col diminutivo di Lizzie. La figlia di Hope e Liam verrà chiamata fin da subito col suo nome esteso? Probabilmente sì, senza dimenticare che i cognomi sono diversi: quella nata qualche anno fa è una Forrester, mentre quella in arrivo una Spencer.

Ancora problemi per Hope e Liam a Beautiful

Nelle ultime puntate americane di Beautiful, Hope Logan non ha ancora partorito. La sua gravidanza è agli sgoccioli e deve far fronte ad alcune difficoltà. In particolare al ritorno di Taylor, riapparsa in città per stare vicino alla figlia Steffy e alla nipote Kelly. Fin da subito Taylor ha minacciato Hope e Brooke, ree – a suo dire – di aver distrutto la famiglia di Steffy. Ma quando le Logan scoprono che Taylor ha sparato a Bill Spencer la situazione si capovolge e le due fanno il possibile per allontanare la dottoressa dalla famiglia. Un atteggiamento portato all’esasperazione, tanto che Hope chiede addirittura a Steffy e Liam di tenere la figlia Kelly lontano dalla nonna.

Beautiful anticipazioni: Steffy vuole adottare una bambina

Hope minaccia Steffy: se non allontanerà Taylor dalla famiglia Kelly e la sorellina in arrivo non potranno mai stare insieme. Secondo la Logan la psichiatra è un vero pericolo per le due bambine. Non è dello stesso avviso Steffy, che si schiera dalla parte di sua madre. E prende un’importante decisione: quella di adottare una bambina per non far crescere Kelly in solitudine.