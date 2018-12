Beautiful anticipazioni americane: un’inaspettata rivelazione di Steffy

Anticipazioni americane Beautiful: Steffy fa un’inaspettata confessione a Taylor

Continuano i problemi a Los Angeles legati al ritorno improvviso di Taylor. Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che Steffy fa una confessione davvero inaspettata alla madre. La giovane Forrester non ha alcuna intenzione di allontanare sua madre dalla sua vita e quella di Kelly. Ma anche Hope è molto sicura di ciò che vuole per la sua bambina, che sta per venire al mondo. La moglie di Liam non vuole far crescere sua figlia a fianco a Kelly, poiché si ritroverebbe a trascorrere del tempo con Kelly. Brooke e Hope sono, infatti, convinte che la Hamilton possa ancora far del male a qualcuno, dopo aver tentato di uccidere Bill. Sebbene inizialmente Liam chieda a Steffy di tenere lontana Taylor dalla loro bambina, qualche giorno dopo difende la donna di fronte alle due Logan. Ma ormai Brooke e Hope sembrano aver preso la loro decisione: vogliono mantenere le distanze dalla Hamilton, in quanto considerata altamente pericolosa. Nel frattempo, Steffy pensa al fatto che Kelly possa crescere da sola, senza sua sorella, la figlia di Hope e Liam. Proprio al riguardo, prende una decisione inaspettata.

Steffy pronta ad adottare un bambino per dare una famiglia a Kelly

Steffy, mentre sta sistemando l’albero di Natale in compagnia di sua madre, confessa a quest’ultima di essere pronta ad adottare un altro bambino. Pare proprio che questo sia l’unico modo per far crescere Kelly con un fratello o una sorella, visto che Hope non le permette di stare vicina alla bambina che porta in grembo. Una confessione inaspettata per Taylor, che vorrebbe farsi da parte per permettere alla figlia di essere felice con Kelly. Ma la giovane Forrester non ne vuole sapere, anzi invoglia la madre a continuare a restare nella sua vita.

Taylor ancora nel mirino di Brooke e Hope: Steffy e Liam in difficoltà

La figlia di Ridge non ha alcuna intenzione di mettere da parte la figura di Taylor dalla vita di Kelly. Una situazione complicata per Steffy, ma anche per Liam. Quest’ultimo riceve pure un ultimatum da parte di Hope, che a questo punto gli chiede di scegliere tra lei e Steffy. Intanto, Taylor appare ancora meravigliata della confessiona fatta dalla figlia di voler adottare un bambino.