Beautiful anticipazioni puntate americane: Liam tra Hope e Steffy, un ultimatum

Anticipazioni americane Beautiful: Hope mette Liam di fronte a un’importante scelta

Nel corso delle ultime puntate di Beautiful in onda in America, Hope dà un ultimatum a Liam. La giovane Logan pretende che il marito si allontani da Steffy. Questa agghicciante richiesta arriva a causa del ritorno di Taylor, la quale va a vivere insieme a Steffy e Kelly. Hope dichiara che Steffy potrà anche permettere a sua madre di stare insieme alla nipotina, ma per lei non sarà lo stesso. La moglie di Liam non ha alcuna intenzione di permettere a Taylor di stare vicina anche a sua figlia. La giovane Forrester, però, non vuole che Kelly cresca senza sua sorella e ricorda a Hope quando insieme immaginavo di crescere insieme le loro bambine. Eppure tutto sembra essere cambiato con il ritorno di Taylor, considerata una persona altamente pericolosa per Brooke e Hope. Le due Logan sono convinte che la Hamilton, dopo aver sparato a Bill, potrebbe ancora far del male a qualcun’altro. Entrambe temono che Taylor ancora non si sia realmente resa conto dell’errore commesso sparando lo Spencer.

Liam diviso tra Steffy e Hope: la Logan chiede a suo marito di scegliere

Hope, dunque, si ritrova a da un ultimatum a Liam: “Con chi vuoi condividere la tua vita, con Steffy o con me?” Il giovane Spencer è spiazzato di fronte a questa domanda. Il figlio di Bill non ha alcuna intenzione di rinunciare alla moglie, in attesa della sua seconda figlia, ma neanche a Steffy, madre di Kelly. Una situazione difficile per Liam, che non può negare alla Forrester la possibilità di vivere con Taylor dopo anni di distanza. Più volte lo Spencer chiede all’ex moglie di tenere la loro bambina lontana dalla Hamilton. Steffy, però, non ha alcuna intenzione di negare a sua figlia l’opportunità di stare insieme a sua nonna. In tutto questo, Liam ora sembra proprio debba fare una scelta.

Liam in difficoltà: la presenza di Taylor preoccupa Hope

Ora Liam deve prendere una decisione. Ancora una volta, il pubblico lo vede diviso tra Hope e Steffy. Quest’ultima, intanto, cerca di convincere la rivale che Taylor è cambiata e non farà mai del male alle loro bambine. Lei sa cosa significa crescere senza una sorella, pertanto non vuole che anche Kelly si ritrovi a vivere una situazione così triste. Ma sembra proprio che Hope ormai abbia preso la sua decisione, tanto da mettere Liam di fronte a una scelta. Cosa farà a questo punto lo Spencer?