Beautiful anticipazioni italiane: ecco chi ha sparato a Bill Spencer

Anticipazioni Beautiful puntate italiane: chi ha tentato di uccidere Bill Spencer? Tutti diventano dei sospettati

Chi ha sparato Bill Spencer nel corso delle ultime puntate di Beautiful in onda su Canale 5? Questa è probabilmente la domanda che riesce a creare un vero e proprio caos all’interno della soap. Infatti, molti sono i personaggi che diventano dei veri e propri sospettati. Ognuno di loro ha una motivazione per cui avrebbe potuto tentare di uccidere lo Spencer. Inizialmente i sospetti cadono su Wyatt, il quale ultimamente ha avuto dei problemi con Bill a causa della sua storia d’amore con Katie. Ma anche quest’ultima potrebbe aver scelto di uccidere l’ex marito, il quale la sta decisamente ostacolando. Non solo, pure Quinn ce l’ha con lo Spencer, convinta che quest’ultimo si comporti male con suo figlio. Intanto, dall’altra parte avrebbero una motivazione anche Liam e Ridge, infuriati per quanto accaduto tra Bill e Steffy. In tutta questa situazione, però, viene indagata per tentato omicidio Sally Spectra. Pure lei avrebbe dei motivi che potrebbero averla portata a commettere questo gesto. Non solo, qualche giorno prima aveva puntato una pistola contro lo Spencer. Vi anticipiamo che nessuno tra questi personaggi che vi abbiamo indicato è il vero colpevole.

Bill sparato dietro le spalle: Taylor ha tentato di ucciderlo

Sull’arma del delitto vengono trovate le impronte di Sally, la quale viene subito considerata la colpevole del tentato omicidio. Nel frattempo, a Los Angeles torna Thomas, il quale in passato è stato ingannato da Bill. Tutti sembrano avere una motivazione, ma dietro il tentato omicidio c’è in realtà Taylor. Ebbene la madre di Steffy, dopo aver saputo quanto accaduto tra la figlia e Liam, torna a Los Angeles per mettere in atto il suo tentato omicidio. La donna cerca, dunque, di uccidere lo Spencer dietro le spalle. Dalle anticipazioni sappiamo che a scoprire la verità sono lo stesso Bill, Steffy, Liam e Ridge.

Taylor è la colpevole del tentato omicidio di Bill: la decisione dello Spencer

Tutti e tre sono gli unici a conoscenza della vera identità del colpevole del tentato omicidio. Lo Spencer, però, per amore amore di Steffy decide di non denunciare Taylor. Dunque, ancora per molto tempo la verità continua a essere avvolta dal mistero. Ma nel corso delle ultime puntate americane, sembra arrivare una svolta in questa storia, poiché Hope e Brooke vengono a conoscenza di quanto accaduto realmente.