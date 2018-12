Beautiful puntate America: Taylor disperata, l’inaspettata richiesta a Brooke

Anticipazioni americane Beautiful: Taylor in lacrime fa una richiesta inaspettata a Brooke

Davvero inaspettata la reazione di Taylor nelle ultime puntate americane di Beautiful. Stando alle anticipazioni, il ritorno della Hamilton non viene preso bene da Liam, Brooke, Hope e Bill. In particolare, i due Spencer sanno di cosa è capace la donna e temono per la vita dei loro cari. Infatti, ricordiamo che Taylor spara a Bill alle spalle, tentando di ucciderlo. Fortunatamente il capo della Spencer Publications riesce a salvarsi, ma decide per amore di Steffy di non denunciare la Hamilton. Quest’ultima lascia nuovamente Los Angeles e ritorna a distanza di qualche mese. Brooke e Hope sono venute, intanto, a conoscenza di quanto accaduto. Entrambe non sapevano ancora chi fosse il colpevole del tentato omicidio di Bill. A rivelare loro la verità ci pensa Liam, molto preoccupato. Il giovane Spencer chiede addirittura a Steffy di non lasciare la loro bambina sola con Taylor, in quanto non riesce a fidarsi di lei. Non solo, Liam teme che l’ex suocera possa fare del male a Hope, che intanto è in dolce attesa. La Hamilton continua ad affrontare duramente tutti loro, ma ha un momento di debolezza con Brooke.

Taylor e Brooke, nuovo confronto: questa volta la madre di Steffy si lascia andare a un lungo sfogo

Brooke e Taylor si affrontano per l’ennesima volta. Questa volta le due donne non combattono per l’amore di un uomo, bensì per le figlie. La Logan confessa alla sua rivale di sempre che sa tutta la verità sul tentato omicidio di Bill. La madre di Hope irrita parecchio Taylor, dichiarando di ritenerla molto pericolosa. La Hamilton vive un momento di debolezza con Brooke. La donna confessa di essere abbastanza sconvolta per quanto ha fatto a Bill. Attraverso quanto accaduto, ha compreso si può essere capaci di tutto. Taylor ammette di vergognarsi di se stessa. Brooke afferma di essere indignata per il comportamento dello Spencer, che ha tradito Liam con Steffy, ma non capisce comunque il gesto di Taylor.

Taylor cade ai piedi di Brooke e in lacrime le chiede aiuto

La Hamilton in lacrime si sfoga con Brooke, la quale però non intende giustificarla. Taylor è convinta che lei potrebbe guarire solo stando accanto a Steffy e alla nipote Kelly. Le ultime vicende, però, non le permettono di vivere serenamente vicino a sua figlia. In lacrime, Taylor cade ai piedi di Brooke e la implora: “Per favore, Brooke. La mia libertà è nelle tue mani.” Dunque, l’ex moglie di Ridge vorrebbe ricevere aiuto proprio dalla sua più grande rivale.