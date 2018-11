Anticipazioni Beautiful puntate americane: è di nuovo guerra tra Brooke e Taylor

Beautiful puntate americane: scontro acceso tra Brooke e Taylor

Sembra proprio di tornare indietro nel tempo, quando nel corso delle puntate di Beautiful si scontravano Brooke e Taylor. Ebbene, pare che i telespettatori debbano prepararsi a una nuova guerra tra le due grandi protagonisti della soap. Questa volta la Logan e la Hamilton non si contendono nessun uomo. Ricordiamo che in passato si scontrarono più volte per l’amore di Ridge. Ora le due donne si ritrovano a dover difendere le loro rispettive figlie. Sappiamo che Liam si riavvicina a Hope, tanto che decide di consolidare il loro amore sposandola. La figlia di Brooke in seguito resta incinta e questo preoccupa non poco Steffy. Infatti, la giovane Forrester teme che lei e sua figlia Kelly possano essere messe in secondo piano da Liam, una volta nato il bambino che aspetta Hope. Il giovane Spencer rassicura l’ex moglie, che questo non accadrà mai. Ma ecco che Brooke, alla Forrester Creations, decide di preparare Steffy a questa eventualità. La Logan è sicura del fatto che la figlia di Ridge debba lasciare spazio a Liam e Hope quando nascerà il loro bambino. Questo discorso non viene per nulla apprezzato da Taylor, il cui ritorno a Los Angeles non è stato preso bene da tutti.

Taylor e Brooke come i vecchi tempi: le due protagoniste della soap si scontrano per Steffy e Hope

Il ritorno di Taylor provoca diversi malesseri tra i personaggi. Mentre Steffy e Ridge tentano di proteggerla, Liam e Brooke non sono per nulla contenti di rividerla in circolazione. In particolare, il giovane Spencer è convinto che la donna sia una persona molto pericolosa. Non appena Steffy lascia lo studio della Forrester Creations, si accende un forte scontro tra Brooke e Taylor. Entrambe difendono le loro rispettive figlie. La Hamilton è convinta che Hope abbia approfittato della crisi tra Steffy e Liam per ottenere ciò che voleva da tempo. Ma dall’altra parte Brooke difende animatamente sua figlia.

Taylor e Brooke, di nuovo una contro l’altra: è guerra tra le due donne

Brooke vorrebbe che Steffy si rendesse conto del fatto che Liam sta per allargare la sua famiglia con Hope. Ma Taylor accusa la donna di intromettersi solo per salvaguardare sua figlia. Le due hanno un vero e proprio scontro tra le mura della Forrester Creations. A intorromperle ci pensa Hope, la quale blocca subito Taylor, pronta a tutto pur di difendere Steffy.