Beautiful anticipazioni puntate americane: Taylor torna ma crea il caos

Anticipazioni americane Beautiful: Steffy torna a Los Angeles, ma non viene accolta bene

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano il ritorno di Taylor, madre di Steffy ed ex moglie di Ridge. Ma il suo arrivo sappiamo che destabilizza gli animi dei protagonisti. Ricordiamo che la donna, qualche mese prima, torna a Los Angeles con lo scopo di vendicarsi nei confronti di Bill. Ridge la informa di quanto accaduto tra la loro figlia e lo Spencer. Convinta che l’uomo abbia approfittato di Steffy, Taylor decide di spararlo dietro le spalle. Nessuno sa chi abbia colpito con un colpo di pistola lo Spencer. Inizialmente sembra proprio che la colpa debba ricadere su Liam, ancora rancoroso per quanto accaduto. Dopo qualche tempo, Taylor confessa di essere lei la colpevole. Bill decide di non denunciare la donna, per amore di Steffy. Così, l’ex moglie di Ridge lascia nuovamente Los Angeles. Ora è pronta a tornare nella città statunitense per vedere la sua nipotina Kelly. Il suo ritorno, però, non è gradito.

Liam chiede a Steffy di vietare a Taylor di avere contatti con la loro bambina

Taylor non viene accolta nel migliore dei modi. Nonostante abbia deciso di non denunciarla, Bill è comunque ancora furioso con la donna. Non solo, anche Liam non si fida più di lei, tanto che chiede a Steffy di non farle trascorrere del tempo con la loro bambina. La figlia di Ridge, però, non ha alcuna intenzione di escludere la madre dalla sua vita. Ancora una volta, la giovane prende le difese di Taylor, a cui promette che farà di tutto pur di tenerla al sicuro. Intanto, Brooke chiede a Ridge di stare lontano dall’ex moglie, in quanto pericolosa. Ed ecco che tra le due si riaccendono scontri molto accesi. Taylor è convinta che Hope abbia approfittato della crisi matrimoniale tra Liam e Steffy. Per tale motivo, affronta duramente la sua più grande rivale.

Beautiful: tutti contro Taylor, Steffy tenta di proteggerla

Taylor affronta Brooke, ma anche Hope. La madre di Steffy accusa duramente la giovane moglie di Liam. Quest’ultimo, però, non accetta per nulla il comportamento dell’ex suocera, tanto che chiede a Steffy di intervenire. Intanto, la figlia di Ridge spera che Bill non denunci proprio ora Taylor.