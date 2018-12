Beautiful: Thomas torna per Sally, ma lei è accusata di tentato omicidio

Beautiful anticipazioni: Thomas torna a Los Angeles per Sally

Le anticipazioni di Beautiful annunciano il ritorno di Thomas. Il figlio di Ridge decide di tornare a Los Angeles per riconquistare il cuore di Sally. Il giovane Forrester ha ormai scoperto che Caroline in realtà non è malata, come gli aveva fatto credere in passato. Per chi si fosse perso questo particolare, Thomas aveva lasciato Los Angeles per stare a fianco a Caroline e al loro bambino Douglas. Al fine di separare il Forrester da Sally, Bill mise in atto un subdolo piano. Lo Spencer aveva fatto credere a tutti che la nipote fosse malata e che avesse poco tempo per vivere. La giovane Spectra lasciò andare Thomas, il quale decise di sostenere la sua ex moglie. Ora che finalmente ha scoperto tutta la verità, il figlio di Ridge fa il suo ritorno. Il giovane Forrester si reca subito a casa della bella Sally, a cui fa una proposta importante. Scendendo nel dettaglio, Thomas chiede alla Spectra di andare con lui a New York.

Thomas e Sally pronti a lasciare insieme Los Angeles per raggiungere New York

Thomas rivela a Sally di aver scoperto la verità sulla malattia di Caroline. Proprio per tale motivo, ha deciso di chiudere per sempre la sua storia d’amore con la Spencer e di tornare a riconquistare la Spectra. Quest’ultima è contenta di rivedere il Forrester ed è anche felice che Caroline in realtà stia bene. Ora Thomas ha intenzione di ricominciare una nuova vita a New York, dove insieme a Sally potrà costruire la sua Casa di moda. La Spectra fa una smorfia e ammette di non riuscire a lasciare Los Angeles senza le persone che facevano parte della sua vecchia azienda. Ed ecco che Thomas le promette che ci sarà posto anche per loro. Sally è così pronta per partire, deve solo preparare i bagagli. Ma accade qualcosa di inaspettato.

Sally accusata di tentato omicidio: Bill viene misteriosamente sparato alla schiena

Nell’appartamento di Sally giunge il detective Sanchez. Il Forrester intuisce subito che l’uomo è arrivato sul posto per avere delle informazioni su Bill. Dalle anticipazioni sappiamo che lo Spencer viene sparato alla schiena in modo misterioso. Infatti, nessuno sa chi possa aver tentato di ucciderlo. Tutti diventano improvvisamente dei sospettati. Mentre Bill lotta tra la vita e la morte, ogni personaggio inizia a dubitare della persona che ha a fianco. Il detective sembra aver trovato una prova contro Sally: sulla pistola ci sono proprio le sue impronte. Qualche giorno prima la Spectra punta l’arma contro Bill e, per tale motivo, diventa la prima accusata di tentato omicidio.