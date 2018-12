Anticipazioni americane Beautiful: Brooke scopre chi ha sparato a Bill

Beautiful anticipazioni puntate americane: chi ha sparato a Bill Spencer? Brooke scopre la verità

Nelle puntate italiane di Beautiful sta per accadere, nelle puntate americane è successo da un pezzo. Ma solo a distanza di mesi Brooke Logan ha scoperto la verità. Bill Spencer è stato sparato alle spalle da Taylor. Sì, proprio la madre di Steffy, tornata per vendicarsi dell’uomo. La psicologa ha lasciato Parigi, la città dove viveva da anni, per rientrare a Los Angeles e fare qualcosa per la figlia. Taylor, proprio come Ridge, crede che la fine del matrimonio tra Liam e Steffy sia solo colpa di Bill. Per questo ha deciso di compiere un gesto estremo. Ma Taylor non viene denunciata da Bill grazie all’intromissione di Steffy, che chiede all’uomo clemenza per la dottoressa. Nessuno conosce la verità, eccezion fatta per i diretti interessati, Liam e Hope. Quest’ultima, però, rivela tutto a Brooke quando nascono i primi attriti con Taylor.

Taylor si intromette nel matrimonio di Hope e Liam

A distanza di mesi dal fatto, Brooke Logan viene a scoprire la verità sulla sparatoria ai danni di Bill Spencer. È Hope ad ammettere tutto durante un confronto con la donna. Le due sono state minacciate da Taylor che sta facendo il possibile per far tornare insieme Steffy e Liam (che nel frattempo sono diventati genitori della piccola Kelly). Intanto Steffy viene a sapere che anche Hope sa di Taylor e Bill e si lamenta di questo con Liam. “Lei aveva il diritto di saperlo”, si è difeso il ragazzo, che è sposato con Hope e aspetta da lei la seconda figlia. Inoltre Liam ha chiesto a Taylor di andare via per il bene di tutta la famiglia Forrester.

Steffy cerca di proteggere la madre Taylor

Steffy ha ribadito a Liam che quello di Bill è stato un caso isolato a Beautiful: Taylor non è capace di uccidere nessuno. Non è pericolosa, come invece sostengono Liam, Hope e Brooke. Ma allo stesso modo Steffy invita la madre a stare calma e a non inveire più contro le Logan per non creare ulteriori problemi.